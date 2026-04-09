До 17,6 млн грн компенсації: хто в Україні отримує найбільші доплати до пенсій через суд, - ЗМІ

В Україні найбільша місячна пенсія становить близько 250 тис. грн, проте навіть цю суму важко порівняти з космічними компенсаціями від ПФУ, які отримають обрані. Частина особливих пенсіонерів пішла далі – вони вимагають не просто перерахувати пенсію, а зробити це заднім числом, виплативши компенсацію за роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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Найбільша сума, згідно з даними ПФУ, яку мають доплатити одному пенсіонеру – 17,6 млн грн. У середньому звичайний пенсіонер таку суму від Пенсійного фонду може отримати за 206 років.

Хто отримує найбільші доплати: перелік щасливчиків

OBOZ.UA неодноразово звертався до ПФУ з проханням надати інформацію про те, хто в Україні "заднім числом" через суд отримав найбільші доплати. Щоразу ми отримували відмови з аргументацією, що ця інформація не є публічною. На прохання OBOZ.UA депутатський запит в ПФУ відправив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. І йому чиновники Пенсійного фонду надали повну відповідь. Зазначена нижче інформація, у тому числі, ґрунтується на відповіді ПФУ.

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Багатомільйонну компенсацію отримав чиновник Мін'юсту

Понад 17,6 млн грн Пенсійний фонд зобов'язаний заплатити Олександру Галінському, колишньому начальнику Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту. Це чиновник, який вийшов на заслужений відпочинок ще в 2010.

Він приніс у суд довідку з Мін'юсту від січня 2022, в якій у графах "надбавка за особливості проходження служби" та "премія" зазначено: 24 562,50 грн – надбавка за особливості проходження служби (50% від посадового окладу, окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років), 177 840,00 грн премія (570% від посадового окладу).

З урахуванням космічної премії йому і провели перерахунок. Як результат, Одеський окружний адміністративний суд зобов'язав ПФУ доплатити пенсіонеру 17 млн 58 тис. 144 грн. Рішення ухвалила суддя Вікторія Хом'якова.

Це унікальне рішення, адже зазвичай багатомільйонні переплати отримують судді. Галінський – фактично працював чиновником (хоча вийшов на пенсію за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб").

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17 млн грн має отримати суддя у відставці

На пів мільйона менше має отримати Олег Оксененко, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду у відставці. У результаті перерахунку "заднім числом" йому мають доплатити 17 млн грн. За розрахунками OBOZ.UA, суддя зміг відсудити собі пенсію в розмірі 356,3 тис. грн.

Тут важливо зазначити, що за законом судді отримають не пенсію, а довічне грошове забезпечення. Що, фактично, одне і те ж. Тільки у випадку, якщо суддя продовжує працювати, він має право на пенсію (розмір якої має бути меншим за довічне грошове утримання).

12,9 млн грн відсудив генерал Ніколаєнко Степан Іванович;

відсудив генерал Ніколаєнко Степан Іванович; 7,5 млн грн має отримати Остапець Сергій Леонідович, колишній завідуючий секретаріату Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;

має отримати Остапець Сергій Леонідович, колишній завідуючий секретаріату Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності; 6,2 млн грн відсудив суддя Шостого апеляційного адмінсуду Ярослав Василенко.

До речі, суддя Ярослав Василенко почав отримувати пенсію ще до своєї відставки. Він відомий, у тому числі, завдяки розслідуванню в ЗМІ.

"Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 подорожей у Крим з початку його окупації Росією та має незадекларовані апартаменти на березі Чорного моря у Севастополі, записані на дружину, якими вона володіє з 2020 року за паспортом громадянки Російської Федерації. При цьому у своїй декларації суддя не вказує ані кримське майно дружини, ані її російське громадянство. Окрім того, родина судді має нерухомість у Москві, яка також не відображена у майновій декларації Василенка", – йдеться в розслідуванні "Схем".

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Як це працює: які доплати і як отримують українці від ПФУ

В Україні максимальний розмір пенсії становить 25,9 тис. грн. Щоб отримувати більше, треба отримати рішення суду, який вирішить, що обмеження щодо вас застосувати незаконно. Щоправда, звичайний українець, який в кращому разі отримує пенсію близько 6-7 тис. грн на місяць, навіть на 20 тис. грн розраховувати не може.

Особливі ж пенсіонери звертаються до суду та вимагають, наприклад, застосовувати до них вже не діючі норми законів, та рахувати пенсію в розмірі від 60 до 90% від зарплати. І, що навіть важливіше, для розрахунки використовують довідки про заробітки, які вони ніколи не отримували.

Про це вже неодноразово писав OBOZ.UA. Наприклад, колишній прокурор Миколаївської області 36-річний Дмитро Казак, який зараз живе в Швеції, для перерахунку приніс довідки, згідно з якими його середня місячна зарплата за п'ять років становила 195 869,3 грн.

Проте, судячи з його декларацій, середньомісячний дохід Казака був на рівні 52 470 грн. Тобто його пенсія (80% зарплати) мала б бути 41 976 грн, а не 156 692 грн. Яким чином прокуратура порахувала його дохід, чому ні у кого не виникли питання щодо таких довідок, загадка.

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