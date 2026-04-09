Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 7 апреля, - Воздушные силы (обновлено)
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:03 — Одесская область — БПЛА на Маяки.
В 19:14 — БПЛА на Одессу с северо-запада.
В 19:17 — БПЛА на Сумы с юга.
Обновленная информация
В 20:49 - БпЛА в направлении Вилково (Одесщина) с Черного моря.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
