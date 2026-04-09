Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 7 апреля, - Воздушные силы (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:03 — Одесская область — БПЛА на Маяки.

В 19:14 — БПЛА на Одессу с северо-запада.

В 19:17 — БПЛА на Сумы с юга.

Обновленная информация

В 20:49 - БпЛА в направлении Вилково (Одесщина) с Черного моря.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Россияне почти 60 раз атаковали Днепропетровскую область: двое раненых