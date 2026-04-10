Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 9 квітня, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:03 - Одещина - БпЛА на Маяки.
О 19:14 - БпЛА на Одесу з північного заходу.
О 19:17 - БпЛА на Суми з півдня.
Оновлена інформація
О 20:49 - БпЛА у напрямку Вилкове (Одещина) з Чорного моря.
Оновлена інформація
О 21:31 - Пуски КАБ на Сумщині.
Оновлена інформація
О 22:12 - БпЛА на Запоріжжя.
О 22:34 - БпЛА на Полтавщині, західніше Миргорода курс південний.
Оновлена інформація
О 00:12 - Загроза ударних БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Сумщині.
О 00:13 - БпЛА у напрямку Сум та Запоріжжя з півдня.
О 00:25 - Ворожі БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.
О 00:40 - Ворожі БпЛА у Чорному морі рухаються у напрямку Одеси та Чорноморське.
О 00:50 - БпЛА у напрямку Броварів/Києва з півночі.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
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