Молдова с 2022 года сообщила о 54 нарушениях воздушного пространства ракетами и дронами РФ
С начала полномасштабной российско-украинской войны в Молдове зафиксировано 54 случая нарушения воздушного пространства российскими ракетами и беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NewsMaker со ссылкой на Министерство обороны Молдовы.
Ведомство отмечает, что каждый пролет и каждый обломок документируется и анализируется для оценки угроз национальной безопасности.
Инциденты по всей стране
По данным Минобороны, нарушения фиксировали на севере, в центре и на юге Молдовы, а также в Приднестровье. В частности, инциденты произошли в Окнице, Бричанах, Тирасполе и Бендерах.
"Мы документируем каждый пролет и каждый обломок. Информация хранится и анализируется для оценки угроз национальной безопасности", — сообщили в ведомстве.
МИД Молдовы отреагировал на нарушения, несколько раз вызвав бывшего и нынешнего послов России. Также с 2022 года было девять случаев, когда дроны или их обломки содержали взрывчатку.
Россия использует соседние страны
- Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия использует Беларусь и территории других соседних государств для пролета своих ударных беспилотников. Украинские силы продолжают следить за ситуацией и информировать дипломатические каналы о каждом нарушении.
