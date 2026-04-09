Молдова с 2022 года сообщила о 54 нарушениях воздушного пространства ракетами и дронами РФ

С начала полномасштабной российско-украинской войны в Молдове зафиксировано 54 случая нарушения воздушного пространства российскими ракетами и беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NewsMaker со ссылкой на Министерство обороны Молдовы.

Ведомство отмечает, что каждый пролет и каждый обломок документируется и анализируется для оценки угроз национальной безопасности.

Инциденты по всей стране

По данным Минобороны, нарушения фиксировали на севере, в центре и на юге Молдовы, а также в Приднестровье. В частности, инциденты произошли в Окнице, Бричанах, Тирасполе и Бендерах.

"Мы документируем каждый пролет и каждый обломок. Информация хранится и анализируется для оценки угроз национальной безопасности", — сообщили в ведомстве.

МИД Молдовы отреагировал на нарушения, несколько раз вызвав бывшего и нынешнего послов России. Также с 2022 года было девять случаев, когда дроны или их обломки содержали взрывчатку.

Россия использует соседние страны

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия использует Беларусь и территории других соседних государств для пролета своих ударных беспилотников. Украинские силы продолжают следить за ситуацией и информировать дипломатические каналы о каждом нарушении.

