Молдова з 2022 року повідомила про 54 порушення авіапростору ракетами та дронами РФ

З початку повномасштабної російсько-української війни в Молдові зафіксували 54 випадки порушення повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі NewsMaker із посиланням на Міністерство оборони Молдови.

Відомство зазначає, що кожен проліт і кожен уламок документується та аналізується для оцінки загроз національній безпеці.

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Інциденти по всій країні

За даними Міноборони, порушення фіксували на півночі, в центрі та на півдні Молдови, а також у Придністров’ї. Зокрема, інциденти сталися в Окниці, Бричанах, Тирасполі та Бендерах.

"Ми документуємо кожен проліт та кожен уламок. Інформація зберігається та аналізується для оцінки загроз національній безпеці", — повідомили у відомстві.

МЗС Молдови відреагувало на порушення, викликавши колишнього та нинішнього послів Росії кілька разів. Також від 2022 року було дев’ять випадків, коли дрони або їхні уламки містили вибухівку.

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Росія використовує сусідні країни

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія використовує Білорусь та території інших сусідніх держав для прольоту своїх ударних безпілотників. Українські сили продовжують стежити за ситуацією та інформувати дипломатичні канали про кожне порушення.

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