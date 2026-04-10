ЕС может сократить помощь Сербии из-за связей с Россией, - Politico

Европейская комиссия рассматривает возможность приостановки выплат Сербии из-за состояния демократии и тесных связей с Россией.

Страна не является членом Европейского Союза, однако после начала переговоров о вступлении в 2014 году получила право на финансовую помощь и гранты, направленные на проведение правовых и институциональных реформ.

Риски для процесса расширения

Возможное решение о приостановке выплат может еще больше осложнить процесс расширения ЕС, который предусматривает постепенную интеграцию стран-кандидатов в европейские структуры.

"Мы все больше обеспокоены тем, что происходит в Сербии. От законов, подрывающих независимость судебной власти, до репрессий против протестующих и постоянного вмешательства в деятельность независимых СМИ", - сказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Европейская комиссия оценивает, соответствует ли Сербия требованиям для получения "платежей по финансовым инструментам ЕС". В то же время ЕС публично раскритиковал судебные реформы, которые продвигает президент Александар Вучич, правительство которого также сталкивается с массовыми протестами.

Белград надеется избежать замораживания финансирования

Посол Сербии в ЕС и главный переговорщик с блоком Даниэль Апостолович заявил Politico, что Белград рассчитывает избежать приостановки выплат и не отказывается от курса на полноправное членство в ЕС. По его словам, переговоры с Еврокомиссией продолжаются в интенсивном режиме.

Отмечается, что пакет законов о реструктуризации судебной системы и изменении процедуры назначения судей и прокуроров расценивается как "серьезный шаг назад" для страны. До конца месяца эти инициативы должна оценить Венецианская комиссия. Ее выводы могут стать основанием для замораживания финансовой помощи. В то же время в Белграде заявили, что готовы выполнить рекомендации комиссии после их обнародования.

Критика из-за состояния демократии и связей с Россией

Дополнительным фактором беспокойства остается тесное сотрудничество Сербии с Россией. Директор балканской правозащитной организации Yihr София Тодорович заявила, что свобода СМИ и верховенство права в стране находятся в критическом состоянии из-за давления властей на журналистов. Она призвала Еврокомиссию вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

