ЄС може скоротити допомогу Сербії через зв’язки з Росією, - Politico

Європейська комісія розглядає припинення виплат для Сербії через стан демократії та тісні зв’язки з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Країна не є членом Європейського Союзу, однак після початку переговорів про вступ у 2014 році отримала право на фінансову допомогу та гранти, спрямовані на проведення правових і інституційних реформ.

Ризики для процесу розширення

Можливе рішення про призупинення виплат може ще більше ускладнити процес розширення ЄС, який передбачає поступову інтеграцію країн-кандидатів до європейських структур.

"Ми дедалі більше стурбовані тим, що відбувається в Сербії. Від законів, що підривають незалежність судової влади, до репресій проти протестувальників та постійного втручання в діяльність незалежних ЗМІ", – сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Європейська комісія оцінює, чи відповідає Сербія вимогам для отримання "платежів за фінансовими інструментами ЄС". Водночас ЄС публічно розкритикував судові реформи, які просуває президент Александар Вучич, уряд якого також стикається з масовими протестами.

Белград сподівається уникнути замороження фінансування

Посол Сербії в ЄС та головний переговірник із блоком Даніель Апостолович заявив Politico, що Белград розраховує уникнути призупинення виплат і не відмовляється від курсу на повноправне членство в ЄС. За його словами, переговори з Єврокомісією тривають в інтенсивному режимі.

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Зазначається, що пакет законів щодо реструктуризації судової системи та зміни процедури призначення суддів і прокурорів розцінюється як "серйозний крок назад" для країни. До кінця місяця ці ініціативи має оцінити Венеціанська комісія. Її висновки можуть стати підставою для заморожування фінансової допомоги. Водночас у Белграді заявили, що готові виконати рекомендації комісії після їх оприлюднення.

Критика через стан демократії та зв’язки з Росією

Додатковим фактором занепокоєння залишається тісна співпраця Сербії з Росією. Директорка балканської правозахисної організації Yihr Софія Тодорович заявила, що свобода ЗМІ та верховенство права в країні перебувають у критичному стані через тиск влади на журналістів. Вона закликала Єврокомісію втрутитися, аби запобігти подальшому погіршенню ситуації.

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