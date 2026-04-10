Новым главой Государственной таможенной службы назначен Орест Мандзий
Кабинет министров назначил Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы.
Об этом сообщила премьер-министр Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес министр финансов Сергей Марченко.
Ожидаем от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства.
Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее укрепление институционального потенциала таможенной службы", - отметила она.
Напомним, Конкурсная комиссия не смогла определить нового руководителя Государственной таможенной службы до конца 2025 года, хотя такой срок был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).
Как известно, в финал конкурса на должность главы Гостаможслужбы прошли Орест Мандзий, занимающий должность руководителя подразделения в НАБУ, и Руслан Даменцов – заместитель руководителя подразделения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чи були там інші реформи, окрім зростання хабарництва?