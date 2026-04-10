Новым главой Государственной таможенной службы назначен Орест Мандзий

Кабинет министров назначил Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы.

Об этом сообщила премьер-министр Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес министр финансов Сергей Марченко.

Ожидаем от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства.

Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее укрепление институционального потенциала таможенной службы", - отметила она.

Напомним, Конкурсная комиссия не смогла определить нового руководителя Государственной таможенной службы до конца 2025 года, хотя такой срок был предусмотрен меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Как известно, в финал конкурса на должность главы Гостаможслужбы прошли Орест Мандзий, занимающий должность руководителя подразделения в НАБУ, и Руслан Даменцов – заместитель руководителя подразделения.

Він шо там морзянку вибиває?
10.04.2026 13:42 Ответить
черговий фігурант плівкового зашквару?
10.04.2026 13:43 Ответить
Невже тепер митниця перестане бути решетом у державному бюджеті? А куди подінуть 36 тисяч досвідчених митників-казнокрадів з досвідом і мільйонними статками?
10.04.2026 13:45 Ответить
а скільки у нього онуків? якщо більше чим у папєрєдніка, то вже можна робити висновки про напряок майбутніх реформ митної служби ))
10.04.2026 13:45 Ответить
Даменцов...
Прізвище Даменцов є досить рідкісним і, ймовірно, виникло як фонетичний або орфографічний варіант поширенішого слов'янського прізвища Деменцов (або Деменцев).

Основні версії походження
Прізвища такого типу мають патронімічне походження (від імені батька): https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5#:~:text=%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4,%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89.

Від імені Дементій: Найімовірніше, основою стало християнське чоловіче ім'я Дементій (лат. Dometius - «укротитель»). В українському та білоруському середовищах імена часто трансформувалися: Дементій → Деменко → Деменцов/Деменцев.Трансформація голосних: Написання через «а» (Даменцов замість Деменцов) може бути наслідком:Специфічної вимови (акання), характерної для певних діалектів (наприклад, білоруських або південноросійських).Помилки при реєстрації в документах або під час перепису.Гебрейська версія (для схожих прізвищ): Деякі варіанти (як-от Дементов/Дімент) походять від слова «дімент» (ідиш - «діамант»), що було популярним серед ювелірів або як ознака «цінної» людини
10.04.2026 13:46 Ответить
Мені дуже сподобались слова----продовження реформи митної служби Це як---вдосконалення одержання хабарів Люди подівіться на палаци ВСІХ МИТНИКІВ--побудовані за чесну зарплату Митники.це каста хабарників вищого гатунку.
10.04.2026 13:47 Ответить
Новость огонь! НАБУ расширяет влияние)
10.04.2026 13:47 Ответить
А чи були там інші реформи, окрім зростання хабарництва?

А чи були там інші реформи, окрім зростання хабарництва?
10.04.2026 13:48 Ответить
читаю біографію-дві квартири во Львові \в Києві не написали/,будиночок в Швейцарії,де кілька тисяч готівкою в доларах та євро,думаю хлопчина сидів на хлібі та воді,щоб зібрати це все до купи \бізнесу не має\,але ,як сказали НУ ДУЖЕ чесний
10.04.2026 13:50 Ответить
рнформа там як і про суддів з прокурорами потрібна - всіх на куй в Макошино, сітки плести... а все інше це корупція, свідома корупція..
10.04.2026 13:54 Ответить
 
 