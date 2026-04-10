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Новини Митниця
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Новим головою Державної митної служби призначено Ореста Мандзія

Призначено нового голову Державної митної служби: хто він?

Кабінет Міністрів призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко.

Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.

Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", - зазначила вона.

Нагадаємо, Конкурсна комісія не змогла визначити нового керівника Державної митної служби до кінця 2025 року, хоча такий термін був передбачений меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як відомо до фіналу конкурсу на посаду голови Держмитслужби пройшли Орест Мандзій, який обіймає посаду керівника підрозділу в НАБУ, та Руслан Даменцов – заступник керівника підрозділу.

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Автор: 

призначення (2369) Свириденко Юлія (995) Держмитслужба (754) Мандзій Орест (9)
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Топ коментарі
+7
Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби Джерело: https://censor.net/ua/n3609850

А чи були там інші реформи, окрім зростання хабарництва?
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10.04.2026 13:48 Відповісти
+6
Невже тепер митниця перестане бути решетом у державному бюджеті? А куди подінуть 36 тисяч досвідчених митників-казнокрадів з досвідом і мільйонними статками?
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10.04.2026 13:45 Відповісти
+6
Мені дуже сподобались слова----продовження реформи митної служби Це як---вдосконалення одержання хабарів Люди подівіться на палаци ВСІХ МИТНИКІВ--побудовані за чесну зарплату Митники.це каста хабарників вищого гатунку.
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10.04.2026 13:47 Відповісти

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