Новим головою Державної митної служби призначено Ореста Мандзія

Кабінет Міністрів призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко.



Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.



Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", - зазначила вона.

Нагадаємо, Конкурсна комісія не змогла визначити нового керівника Державної митної служби до кінця 2025 року, хоча такий термін був передбачений меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як відомо до фіналу конкурсу на посаду голови Держмитслужби пройшли Орест Мандзій, який обіймає посаду керівника підрозділу в НАБУ, та Руслан Даменцов – заступник керівника підрозділу.

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