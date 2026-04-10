Новим головою Державної митної служби призначено Ореста Мандзія
Кабінет Міністрів призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко.
Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.
Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", - зазначила вона.
Нагадаємо, Конкурсна комісія не змогла визначити нового керівника Державної митної служби до кінця 2025 року, хоча такий термін був передбачений меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Як відомо до фіналу конкурсу на посаду голови Держмитслужби пройшли Орест Мандзій, який обіймає посаду керівника підрозділу в НАБУ, та Руслан Даменцов – заступник керівника підрозділу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чи були там інші реформи, окрім зростання хабарництва?