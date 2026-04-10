Несмотря на заявления о "перемирии", РФ может готовить провокации: СБУ призвала украинцев быть бдительными на Пасху

СБУ обратилась к украинцам перед Пасхой: подробности

СБУ призвала граждан проявлять бдительность при посещении массовых мероприятий в Пасху. 

"Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов, продолжают работать против Украины и прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям.

Сотрудники СБУ системно действуют на опережение и предотвращают большинство таких преступлений", - говорится в сообщении.

Украинские спецслужбы регулярно разоблачают российскую агентуру в искусственном разжигании конфликтов между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Параллельно контрразведка СБУ разоблачает попытки врага по вербовке украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.

Основными "целями" оккупантов являются места массового скопления людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов.

Рекомендации для украинцев

  • ⁠быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;
  • не поддаваться на провокации или подстрекательства к незаконным действиям;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;
  • ⁠сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
  • ⁠в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;
  • ⁠соблюдать установленный комендантский час и т. д.

Служба безопасности напомнила о специальной горячей линии по номеру 1516.

Также с СБУ можно связаться через другие каналы связи:

Для такого висновку потрібно бути СБУ, не менше!
10.04.2026 15:13 Ответить
А нахера і для кого нам таке ''перемир'я'' щоб оглядатись в різні боки і сидіти в підвалах? Хто підписав перемир'я той повинен і нести відповідальність за наслідки. В кримінальному кодексі це називається співучасть в злочині.
10.04.2026 15:15 Ответить
 
 