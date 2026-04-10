Несмотря на заявления о "перемирии", РФ может готовить провокации: СБУ призвала украинцев быть бдительными на Пасху

СБУ призвала граждан проявлять бдительность при посещении массовых мероприятий в Пасху.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов, продолжают работать против Украины и прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям.

Сотрудники СБУ системно действуют на опережение и предотвращают большинство таких преступлений", - говорится в сообщении.

Украинские спецслужбы регулярно разоблачают российскую агентуру в искусственном разжигании конфликтов между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Параллельно контрразведка СБУ разоблачает попытки врага по вербовке украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.

Основными "целями" оккупантов являются места массового скопления людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов.

Читайте также: В Киеве не будут менять комендантский час на Пасху

Рекомендации для украинцев

⁠быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;

не поддаваться на провокации или подстрекательства к незаконным действиям;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;

⁠сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

⁠в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;

⁠соблюдать установленный комендантский час и т. д.

Служба безопасности напомнила о специальной горячей линии по номеру 1516.

Также с СБУ можно связаться через другие каналы связи:

Читайте: Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие Путина