Несмотря на заявления о "перемирии", РФ может готовить провокации: СБУ призвала украинцев быть бдительными на Пасху
СБУ призвала граждан проявлять бдительность при посещении массовых мероприятий в Пасху.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов, продолжают работать против Украины и прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям.
Сотрудники СБУ системно действуют на опережение и предотвращают большинство таких преступлений", - говорится в сообщении.
Украинские спецслужбы регулярно разоблачают российскую агентуру в искусственном разжигании конфликтов между представителями разных конфессий и религиозных общин.
Параллельно контрразведка СБУ разоблачает попытки врага по вербовке украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.
Основными "целями" оккупантов являются места массового скопления людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов.
Рекомендации для украинцев
- быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;
- не поддаваться на провокации или подстрекательства к незаконным действиям;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;
- сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
- в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;
- соблюдать установленный комендантский час и т. д.
Служба безопасности напомнила о специальной горячей линии по номеру 1516.
Также с СБУ можно связаться через другие каналы связи:
- чат-бот "Спали ФСБшника";
- email: [email protected]
