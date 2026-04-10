Экс-мэра Славянска Штепу объявили в розыск

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, объявили в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда г. Полтавы.

Там отметили, что Штепа систематически не появляется на судебных заседаниях, местонахождение последней пока неизвестно, в связи с чем прокурор подал ходатайство об объявлении в розыск обвиняемой.

Суд решил объявить обвиняемую в розыске, а также дал разрешение на ее задержание и доставку в помещение Киевского районного суда г. Полтава для рассмотрения дела.

Производство по делу приостановлено до розыска обвиняемой.

Дело Штепы

Как сообщалось, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. По мнению прокуратуры, Штепа как представитель власти знала о террористической организации "ДНР", но не приняла совместно с правоохранительными органами меры по противодействию захвату административных зданий террористами и не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации. Бывшая чиновница отрицает свою причастность к событиям в Славянске и заявляет, что призывы к президенту РФ Путину были сделаны ею под давлением и вооруженной угрозой.

Ей грозит пожизненное заключение.

После ареста Штепа длительное время находилась в СИЗО, впоследствии меру пресечения, по ходатайству защитников, суд изменил на домашний арест, ночной домашний арест, а в начале июля 2021 года ее отпустили под личное обязательство.

