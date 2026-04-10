Экс-мэра Славянска Штепу объявили в розыск
Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, объявили в розыск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда г. Полтавы.
Подробности
Там отметили, что Штепа систематически не появляется на судебных заседаниях, местонахождение последней пока неизвестно, в связи с чем прокурор подал ходатайство об объявлении в розыск обвиняемой.
Суд решил объявить обвиняемую в розыске, а также дал разрешение на ее задержание и доставку в помещение Киевского районного суда г. Полтава для рассмотрения дела.
Производство по делу приостановлено до розыска обвиняемой.
Дело Штепы
Как сообщалось, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. По мнению прокуратуры, Штепа как представитель власти знала о террористической организации "ДНР", но не приняла совместно с правоохранительными органами меры по противодействию захвату административных зданий террористами и не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации. Бывшая чиновница отрицает свою причастность к событиям в Славянске и заявляет, что призывы к президенту РФ Путину были сделаны ею под давлением и вооруженной угрозой.
Ей грозит пожизненное заключение.
После ареста Штепа длительное время находилась в СИЗО, впоследствии меру пресечения, по ходатайству защитников, суд изменил на домашний арест, ночной домашний арест, а в начале июля 2021 года ее отпустили под личное обязательство.
Одна з підозрюваних у розкраданні 92 млн.грн справді померла, поки НАБУ, САП та НАЗК длубаються в носі. Воно й не дивно, скоро виповниться 10 років тій справі.
Риги дуже потужно фінансували її захист.
А суспільство ще було далеке у 2014 році від розуміння що на кордоні стоїть та клацає іклами людожерська орда
Той сам замість неї має сісти в тюрму.
На кладовищі пошукайте.
Городской голова Неля Штепа поддержала происходящие события. Ярая противница Евромайдана заявила, что, что боевики представляют собой "ополчение Донбасса", которое просто хочет провести местный референдум, а она сама многих знает лично.
"Это наши мальчики! Весь Славянск сегодня вышел на улицы города и поддерживает активистов. Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам", - заявила она.
мабудь відчувають що за ними теж черга стоїть, імітують діяльність.
зробила,і прізвище змінила та ім"я
є за що.
P.S. считаю ли я штепу виновной? - Да. Но я не суд. А вот действия судебной системы я рассматриваю как целенаправленное нарушение здравого смысла.