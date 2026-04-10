Экс-мэра Славянска Штепу объявили в розыск

Нелю Штепу объявили в розыск: подробности

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, объявили в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда г. Полтавы.

 Там отметили, что Штепа систематически не появляется на судебных заседаниях, местонахождение последней пока неизвестно, в связи с чем прокурор подал ходатайство об объявлении в розыск обвиняемой.

Суд решил объявить обвиняемую в розыске, а также дал разрешение на ее задержание и доставку в помещение Киевского районного суда г. Полтава для рассмотрения дела.

Производство по делу приостановлено до розыска обвиняемой.

Как сообщалось, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. По мнению прокуратуры, Штепа как представитель власти знала о террористической организации "ДНР", но не приняла совместно с правоохранительными органами меры по противодействию захвату административных зданий террористами и не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации. Бывшая чиновница отрицает свою причастность к событиям в Славянске и заявляет, что призывы к президенту РФ Путину были сделаны ею под давлением и вооруженной угрозой.

Ей грозит пожизненное заключение.

После ареста Штепа длительное время находилась в СИЗО, впоследствии меру пресечения, по ходатайству защитников, суд изменил на домашний арест, ночной домашний арест, а в начале июля 2021 года ее отпустили под личное обязательство.

+7
Вже в роіся сидить разом із азіровим і царьовим..
10.04.2026 15:27 Ответить
+7
В Сізо була.
Риги дуже потужно фінансували її захист.
А суспільство ще було далеке у 2014 році від розуміння що на кордоні стоїть та клацає іклами людожерська орда
10.04.2026 15:40 Ответить
+6
затримали 11 липня 2014 року (!).
10.04.2026 15:27 Ответить
А жінки в батальйоні Монако служать?
10.04.2026 15:26 Ответить
Ця може тільки в батальйоні "Рубльовка"
10.04.2026 15:55 Ответить
На масковскокідарській кільцевій їй саме місце.
10.04.2026 16:09 Ответить
І у кого на цю стару шльондру встане?
10.04.2026 16:25 Ответить
азіров, овощ, шаріков.
10.04.2026 16:32 Ответить
10.04.2026 17:05 Ответить
царьов не на московії, а у Криму. Завєдующій якимось будинком відпочинку, бо бухає забагато для серйозних справ на мацквє.
10.04.2026 16:02 Ответить
може здохла?
10.04.2026 15:29 Ответить
І таке буває, як наприклад у справі одеського "Краяну".
Одна з підозрюваних у розкраданні 92 млн.грн справді померла, поки НАБУ, САП та НАЗК длубаються в носі. Воно й не дивно, скоро виповниться 10 років тій справі.
10.04.2026 15:35 Ответить
ей Украина по решению ЕСПЧ за необоснованное содержание в застенках компенсацию платила
10.04.2026 15:43 Ответить
Отак все у нас, через дупу тернії до зірок...
Ad Astra per aspera...
10.04.2026 15:48 Ответить
Здається, майже €4000.
10.04.2026 16:03 Ответить
А у зеленського, з єрмаком і бакановим та татарова, не шукали чи не запитували??? Можливо, кравець з павленком, щось знають про цю тьотку ригоАНАЛІВ ??
10.04.2026 15:30 Ответить
Термін домашнього арешту Штепи закінчився, 16.01.18
😁😁😁
10.04.2026 15:30 Ответить
Це Зеленський винуватий. Стопудово.
10.04.2026 16:37 Ответить
не пройшло і трьох... а ні, пройшло. 12 рочків майже.
10.04.2026 15:33 Ответить
Треба почекати ще років 10, тоді арештувати.
10.04.2026 15:34 Ответить
Хіба вона не сіла, за прокурора- антикорупціонера Юри...?
10.04.2026 15:35 Ответить
Скоріше, фінансували Юру
10.04.2026 15:55 Ответить
Мозговиворіт навпвки, Женя!🤥
10.04.2026 15:59 Ответить
Риторика на паркані!😁
10.04.2026 15:55 Ответить
Своїх не садять. Ви ж пам'ятаєте, ким було (та й нині залишається) подружжя зєлєнскіх у 14-му? Той самою штепою. Тільки штепа зара, видно, за кордоном у якості біженки, а зєлєнскіє цмулять усі соки з воюючої Держави та офіс у них на Банковій.
10.04.2026 16:12 Ответить
То чому ж її не посадили за 12 років до цього ?
10.04.2026 16:18 Ответить
Тут все ясно як білий день: за гроші відпустили. Виїхала в свою сосію і слід пропав.
10.04.2026 15:38 Ответить
Кінці в воду...
10.04.2026 15:41 Ответить
Як ця жаба соплі пускала, что оно слабоє жєнщіна і путя ввєді єй .Потім про цю прокацапську курву забули.І вот она і вот она....
10.04.2026 15:46 Ответить
Нэля давно греет старые кости где-то пол пальмами.. ищи её, свищи её ,как говорится...
10.04.2026 15:50 Ответить
Хто дозволив зняти з неї браслет з ноги?
Той сам замість неї має сісти в тюрму.
10.04.2026 15:50 Ответить
Він заважав їй робити пілінг, а це кричуще порушення прав громадян, в нас же правова держава.
10.04.2026 16:12 Ответить
Тогда должны сесть еще те, кто «тянул резину» , за ДВЕНАДЦАТЬ лет так и не смогли посадить … Как всё печально в Украине , власть вся коррумпирована на протяжении уже 30 лет …
10.04.2026 16:16 Ответить
Вона вже давно десь у бЄглого зека шкурку його смокче. От хто відпускав її під особисте зобов'язання повинен і присісти на нари, а не жити на широку ного за отриманий хабар.
10.04.2026 15:51 Ответить
Шукайте її за київськими «малинами», та ще й «Соня Золота Ручка».....)))
10.04.2026 15:51 Ответить
Вона можлово, скільки не проживе скільки йде суд.
На кладовищі пошукайте.
10.04.2026 16:01 Ответить
петька жалів саджати пдр...в лугандону, казав що це справа суддів..їм же реформованими
10.04.2026 16:06 Ответить
Тому шо пеца сам замараний здачею Донецька по самі вуха; тому й штепа не у буцегарні на усі 15 років.
10.04.2026 16:19 Ответить
Ну,вона ж не ухилянт...Можна и на 12 год в розыск подать...Це пересічний тракторист Микола у розшуку по лініі тцк....ищут военные,ищут милиция-ищут не могут найти...А тут,всего лишь террористична діяльність,та посягання на цілосність...можно не спешить...
10.04.2026 16:14 Ответить
Освіжимо пам'ять про "тьотю" Нелю

Городской голова Неля Штепа поддержала происходящие события. Ярая противница Евромайдана заявила, что, что боевики представляют собой "ополчение Донбасса", которое просто хочет провести местный референдум, а она сама многих знает лично.
"Это наши мальчики! Весь Славянск сегодня вышел на улицы города и поддерживает активистов. Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам", - заявила она.
10.04.2026 16:21 Ответить
Ти ба! Ще пам'ятають хто така Штепа. Не пройшло і 12 років як її оголосили в розшук. Оце так оперативність. І все як завжди - поки була в руках нічого не зробили а як дали втекти оголосили в розшук, правоохоронна система по українські.
10.04.2026 16:25 Ответить
прокинулися зелені бл...ді....
мабудь відчувають що за ними теж черга стоїть, імітують діяльність.
10.04.2026 16:30 Ответить
При чем тут зелёные? Её же ещё в 2014 задержали.
10.04.2026 16:41 Ответить
ця ***** вже сотні косметичних операцій
зробила,і прізвище змінила та ім"я
є за що.
10.04.2026 16:36 Ответить
Судят с 2014 года. Я конечно против шутеры, но 12 лет - это приговор не ей, а судебной власти в Украине. Это однозначно нарушение всех мыслимых и немыслимых сроков. Если предположить, что штепа не виновна, а до приговора суда она именно что невиновна, то судебная система 12 лет ограничивает, в разной степени, в правах человека, после чего, когда подозреваемая прекратила посещать судебные заседания - её объявили в розыск.
P.S. считаю ли я штепу виновной? - Да. Но я не суд. А вот действия судебной системы я рассматриваю как целенаправленное нарушение здравого смысла.
10.04.2026 16:40 Ответить
"Швидко" судять! Мабуть чекають Божого суду....щоб не помилитися...святі люди
10.04.2026 16:43 Ответить
То тягніть у каталажку все оте гівно шо за неї мазу тягло, хай сидять місце їй гріють...
10.04.2026 16:46 Ответить
 
 