Ексмера Слов’янська Штепу оголосили в розшук
Ексмера Слов'янська Нелю Штепу, яку обвинувачують у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України, оголосили в розшук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі Київського районного суду м. Полтави.
Подробиці
Там зазначили, що Штепа у судові засідання систематично не з`являється, місцеперебування останньої наразі невідоме, у зв`язку з чим прокурор заявив клопотання про оголошення розшуку обвинуваченої.
Суд вирішив оголосити обвинувачену у розшук, а також надав дозвіл на її затримання та доставку в приміщення Київського районного суду м. Полтава для розгляду справи.
Провадження по справі зупинили до розшуку обвинуваченої.
Справа Штепи
Як повідомлялося, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. Її обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та створенні терористичної групи. На думку прокуратури, Штепа як представник влади знала про терористичну організацію "днр", але не вжила разом з правоохоронцями заходів із протидії захопленням адміністративних будівель терористами та не звернулася до органів МВС та СБУ для стабілізації ситуації. Колишня посадовиця заперечує свою причетність до подій у Слов’янську та заявляє, що заклики до президента РФ Путіна робилися нею під тиском і збройною загрозою.
Їй загрожує довічне ув’язнення.
Після арешту Штепа тривалий час перебувала в СІЗО, згодом запобіжний захід, за клопотанням захисників, суд змінював на домашній арешт, нічний домашній арешт, а на початку липня 2021 року її відпустили під особисте зобовʼязання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Риги дуже потужно фінансували її захист.
А суспільство ще було далеке у 2014 році від розуміння що на кордоні стоїть та клацає іклами людожерська орда