Ексмера Слов’янська Штепу оголосили в розшук

Ексмера Слов'янська Нелю Штепу, яку обвинувачують у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України, оголосили в розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі Київського районного суду м. Полтави.

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Подробиці

Там зазначили, що Штепа у судові засідання систематично не з`являється, місцеперебування останньої наразі невідоме, у зв`язку з чим прокурор заявив клопотання про оголошення розшуку обвинуваченої.

Суд вирішив оголосити обвинувачену у розшук, а також надав дозвіл на її затримання та доставку в приміщення Київського районного суду м. Полтава для розгляду справи.

Провадження по справі зупинили до розшуку обвинуваченої.

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Справа Штепи

Як повідомлялося, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. Її обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та створенні терористичної групи. На думку прокуратури, Штепа як представник влади знала про терористичну організацію "днр", але не вжила разом з правоохоронцями заходів із протидії захопленням адміністративних будівель терористами та не звернулася до органів МВС та СБУ для стабілізації ситуації. Колишня посадовиця заперечує свою причетність до подій у Слов’янську та заявляє, що заклики до президента РФ Путіна робилися нею під тиском і збройною загрозою.

Їй загрожує довічне ув’язнення.

Після арешту Штепа тривалий час перебувала в СІЗО, згодом запобіжний захід, за клопотанням захисників, суд змінював на домашній арешт, нічний домашній арешт, а на початку липня 2021 року її відпустили під особисте зобовʼязання.

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