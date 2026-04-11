2 653 6

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 310 110 человек (+1 440 за сутки), 11 851 танк, 39 798 артсистем, 24 381 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 310 110 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 310 110 (+1 440) человек 
  • танков – 11 851 (+3) единица
  • боевых бронированных машин – 24 381 (+6) единица
  • артиллерийских систем – 39 798 (+64) единиц
  • РСЗО – 1 726 (+2) единиц
  • средств ПВО – 1 344 (+3) единицы
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 350 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 231 785 (+2 014) единиц
  • крылатых ракет – 4 517 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 88 698 (+183) единиц
  • специальной техники – 4 121 (+2) единица

Автор: 

Генштаб ВС (7855) ликвидация (4316) уничтожение (9512)
Оце хлопці покосили нечисті, 1440 відправили кабзону до чортів.
Слава воїнам ЗСУ! Бережи вас Боже!
11.04.2026 07:47 Ответить
То вони Великдень вже почали святкувать... Розговіння у них, ще вчора почалося...
11.04.2026 08:04 Ответить
Добряче накосили! А де кольорова табличка? На ній краще видно!
11.04.2026 08:04 Ответить
почему нема инфографики?
11.04.2026 08:31 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.04.2026 08:31 Ответить
А китайці "руки потирають" - як гарно кацапня, нашими руками, сама себе ослаблює та обезлюднює... Адже основна маса трупів та скалічених, повертається "на Родину, в Сибирь"... Саме звідти вони, переважно, і їхали, "с хахлами ваевать"... І самий "цимес" буде тоді, коли, нарешті, припиниться війна, і вся ця, п'яна від крові, шобла", повернеться додому... Працювать розучилася (та й роботи не буде), а їсти й пить - хочеться... Тому підуть "шить вязовой иглой, на бальшой дароге...". Тобто, розбійничать. ( "вязовая игла" - "дубина". Бо саме з в'язу їх робили - там волокна сильно переплетені, і деревина щільна, тому деревига, від ударів, не щепилася).
А кого грабувать? Найбільш заможні там, зараз - китайці. Їх діаспора стала вже найчисленнішою в Сибіру. Їх не торкнулася війна. Тому почнуть "трясти", саме їх. І прокотиться над Сибіром клич: "Китай, прийди! Сі дзінь Пін, врятуй!". І їх "врятують"... Угрупування "Сибір", в НОАК, створенне вже більше 30 років тому...
11.04.2026 09:28 Ответить
 
 