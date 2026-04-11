Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 310 110 человек (+1 440 за сутки), 11 851 танк, 39 798 артсистем, 24 381 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 310 110 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 310 110 (+1 440) человек
- танков – 11 851 (+3) единица
- боевых бронированных машин – 24 381 (+6) единица
- артиллерийских систем – 39 798 (+64) единиц
- РСЗО – 1 726 (+2) единиц
- средств ПВО – 1 344 (+3) единицы
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 350 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 231 785 (+2 014) единиц
- крылатых ракет – 4 517 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 88 698 (+183) единиц
- специальной техники – 4 121 (+2) единица
Слава воїнам ЗСУ! Бережи вас Боже!
А кого грабувать? Найбільш заможні там, зараз - китайці. Їх діаспора стала вже найчисленнішою в Сибіру. Їх не торкнулася війна. Тому почнуть "трясти", саме їх. І прокотиться над Сибіром клич: "Китай, прийди! Сі дзінь Пін, врятуй!". І їх "врятують"... Угрупування "Сибір", в НОАК, створенне вже більше 30 років тому...