Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 310 110 осіб (+1 440 за добу), 11 851 танк, 39 798 артсистем, 24 381 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 310 110 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб
- танків – 11 851 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.
- артилерійських систем – 39 798 (+64) од.
- РСЗВ – 1 726 (+2) од.
- засоби ППО – 1 344 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.
- спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.
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А кого грабувать? Найбільш заможні там, зараз - китайці. Їх діаспора стала вже найчисленнішою в Сибіру. Їх не торкнулася війна. Тому почнуть "трясти", саме їх. І прокотиться над Сибіром клич: "Китай, прийди! Сі дзінь Пін, врятуй!". І їх "врятують"... Угрупування "Сибір", в НОАК, створенне вже більше 30 років тому...