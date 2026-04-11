Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 310 110 осіб (+1 440 за добу), 11 851 танк, 39 798 артсистем, 24 381 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 310 110 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб

танків – 11 851 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.

артилерійських систем – 39 798 (+64) од.

РСЗВ – 1 726 (+2) од.

засоби ППО – 1 344 (+3) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.

крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.

спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.

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