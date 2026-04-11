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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 310 110 осіб (+1 440 за добу), 11 851 танк, 39 798 артсистем, 24 381 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 310 110 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб 
  • танків – 11 851 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.
  • артилерійських систем  – 39 798 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 726 (+2) од.
  • засоби ППО  – 1 344 (+3) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.
  • спеціальна техніка  – 4 121 (+2) од.

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Генштаб ЗС (8667) ліквідація (4833) знищення (10564)
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Топ коментарі
+22
Оце хлопці покосили нечисті, 1440 відправили кабзону до чортів.
Слава воїнам ЗСУ! Бережи вас Боже!
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11.04.2026 07:47 Відповісти
+17
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.04.2026 08:31 Відповісти
+7
А китайці "руки потирають" - як гарно кацапня, нашими руками, сама себе ослаблює та обезлюднює... Адже основна маса трупів та скалічених, повертається "на Родину, в Сибирь"... Саме звідти вони, переважно, і їхали, "с хахлами ваевать"... І самий "цимес" буде тоді, коли, нарешті, припиниться війна, і вся ця, п'яна від крові, шобла", повернеться додому... Працювать розучилася (та й роботи не буде), а їсти й пить - хочеться... Тому підуть "шить вязовой иглой, на бальшой дароге...". Тобто, розбійничать. ( "вязовая игла" - "дубина". Бо саме з в'язу їх робили - там волокна сильно переплетені, і деревина щільна, тому деревига, від ударів, не щепилася).
А кого грабувать? Найбільш заможні там, зараз - китайці. Їх діаспора стала вже найчисленнішою в Сибіру. Їх не торкнулася війна. Тому почнуть "трясти", саме їх. І прокотиться над Сибіром клич: "Китай, прийди! Сі дзінь Пін, врятуй!". І їх "врятують"... Угрупування "Сибір", в НОАК, створенне вже більше 30 років тому...
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11.04.2026 09:28 Відповісти

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