На фронте - более 100 боев: самые горячие направления - Покровское и Константиновское, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 73 авиаудара, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8162 дрона-камикадзе и осуществил 3188 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 109 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

Коломийцы, Великомихайловка, Орестополь Днепропетровской области;

Верхняя Терса, Воздвиженская, Чаривное, Рождественка, Орехов, Юрковка, Заречное, Новоселовка, Барвиновка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло двенадцать боевых столкновений, в районах населенного пункта Проходы и в сторону Малой Рыбицы; кроме того, враг осуществил 130 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 33 из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес три авиаудара, применив семь управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодязное, Старица, Зеленое, Волчанские Хутора, Прилепка, Лиман и в сторону Графского.

На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Куриловка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вблизи Дибровы, Надии, Заречного и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степовое, Дружелюбовка, Чернещина.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи Резниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил девятнадцать атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Клебан-Бык, Степановка, Иванополье и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Ивановка, Молодецкое, Покровск, Шевченко, Гришино, Филия и Новосергиевка.

На Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Калиновское, Александроград, Сичневое и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло шестнадцать атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Белогорье, Гуляйпольское, Староукраинка, Чаривное, Зализнычное и Святопетровка.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг один раз пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили четыре вражеские атаки вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также наши воины уничтожили три танка, шесть боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 2014 беспилотных летательных аппаратов, тяжелую огнеметную систему, 183 единицы автомобильной и две единицы специальной техники.