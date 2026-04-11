Украина перехватывает стратегическую инициативу, - Минобороны Эстонии

Украина укрепила свои позиции благодаря ударам вглубь территории России и уничтожению систем ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил начальник отдела готовности к обороне Министерства обороны Эстонии Герт Каю.

Рост эффективности ударов по российской ПВО

Он привел статистику, свидетельствующую о росте эффективности ударов по российским системам противовоздушной обороны. По его словам, в январе было поражено 21 систему ПВО, в феврале - 25, а в марте - уже 41, включая радиолокационные станции раннего предупреждения.

"Нынешняя тенденция показывает, что в апреле это будет продолжаться в том же темпе", - сказал Каю.

В то же время в российских соцсетях появляется информация о нехватке боеприпасов для систем ПВО. Каю подчеркнул, что без достаточного обеспечения даже современные системы вооружения фактически теряют свою эффективность.

Украина перехватывает стратегическую инициативу

"В целом можно сказать, что на 215-й неделе войны Украина захватывает инициативу на стратегическом уровне именно благодаря своим кампаниям ударов вглубь территории России", - сказал Каю.

Он назвал особо заслуживающей внимания систематическую кампанию глубоких ударов, проведенную украинцами на прошлой неделе, в фокусе которой находились как военные цели России, так и объекты, обеспечивающие ведение войны.

Так, были нанесены удары по узловым пунктам экспорта энергоресурсов России в Балтийском и Черном морях, а также по комплексам военной и химической промышленности. Каю привел в качестве примера химические заводы в Воронежской области, которые производят взрывчатые вещества и основные компоненты боеприпасов для российской армии, а также химические заводы в Самарской области и различные нефтеперерабатывающие заводы.

"Это привело к тому, что, с одной стороны, пострадало производство боеприпасов, а с другой - это повлияло на общество в целом, например, привело к сокращению запасов различных видов топлива, прежде всего бензина", — сказал Каю.

Срыв подготовки наступлений РФ

В то же время вооруженным силам Украины удается успешно рассеивать скопления российских войск, готовящихся к будущим наступательным операциям, и они способны делать это все глубже на территории, контролируемой противником.

"В результате российским вооруженным силам не удается подготовить эффективные наступательные операции - их атакуют еще до того, как они успевают сосредоточить достаточно большой контингент для атаки или наступательных операций", - сказал он.

"Основными целями, которые атаковала Украина в боевом пространстве на этом уровне в течение апреля, были прежде всего системы связи и беспилотные системы противника, их стартовые площадки, а также дальнобойные вооруженные системы и элементы, выполняющие тыловые функции, в частности различные складские комплексы", - сказал Каю.

Украина способна оказывать воздействие на противника все глубже на контролируемой им территории, и поэтому потери российских вооруженных сил остаются на уровне 1100 солдат в сутки. Эти потери включают как погибших, так и раненых.

"Важно то, что эти потери в значительной степени возникают еще до того, как противник добирается до линии соприкосновения", - сказал Каю.

Он добавил, что, несмотря на то, что количество боевых столкновений было высоким и на прошлой неделе (около 170 столкновений в сутки), Россия не добилась успеха ни на одном из оперативных направлений.

