Україна перехоплює стратегічну ініціативу, - міноборони Естонії

Україна посилила позиції завдяки ударам углиб Росія та знищенню систем ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив начальник відділу готовності до оборони Міністерства оборони Естонії Герт Каю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зростання ефективності ударів по російській ППО

Він навів статистику, яка свідчить про зростання ефективності ударів по російських системах протиповітряної оборони. За його словами, у січні було уражено 21 систему ППО, у лютому - 25, а в березні - вже 41, включно з радіолокаційними станціями раннього попередження.

"Нинішня тенденція показує, що у квітні це триватиме в тому ж темпі", - сказав Каю.

Водночас у російських соцмережах з’являється інформація про нестачу боєприпасів для систем ППО. Каю наголосив, що без достатнього забезпечення навіть сучасні системи озброєння фактично втрачають свою ефективність.

Україна перехоплює стратегічну ініціативу

"Загалом можна сказати, що на 215-му тижні війни Україна захоплює ініціативу на стратегічному рівні саме завдяки своїм кампаніям ударів углиб території Росії", - сказав Каю.

Він назвав особливо заслуговуючою на увагу систематичну кампанію глибоких ударів, проведену українцями минулого тижня, у фокусі якої перебували як військові цілі Росії, так і об’єкти, що забезпечують ведення війни.

Так, були завдані удари по вузлових пунктах експорту енергоресурсів Росії в Балтійському та Чорному морях, а також по комплексах військової та хімічної промисловості. Каю навів як приклад хімічні заводи у Воронезькій області, які виробляють вибухові речовини та основні компоненти боєприпасів для російської армії, а також хімічні заводи у Самарській області та різні нафтопереробні заводи.

"Це призвело до того, що, з одного боку, постраждало виробництво боєприпасів, а з іншого - це вплинуло на суспільство в цілому, наприклад, призвело до скорочення запасів різних видів палива, насамперед бензину", - сказав Каю.

Зрив підготовки наступів РФ

Водночас збройним силам України вдається успішно розсіювати скупчення російських військ, які готуються до майбутніх наступальних операцій, і вони здатні робити це все глибше на території, контрольованій противником.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фронт в Україні стабільний, ППО працює ефективно, - естонська розвідка

"В результаті російським збройним силам не вдається підготувати ефективні наступальні операції - їх атакують ще до того, як вони встигають зосередити достатньо великий контингент для атаки або наступальних операцій", - сказав він.

"Основними цілями, які атакувала Україна в бойовому просторі на цьому рівні протягом квітня, були насамперед системи зв'язку та безпілотні системи противника, їхні стартові майданчики, а також далекобійні озброєні системи та елементи, що виконують тилові функції, зокрема різні складські комплекси", - сказав Каю.

Україна здатна впливати на противника все глибше на контрольованій ним території, і тому втрати російських збройних сил залишаються на рівні 1100 солдатів на добу. Ці втрати включають як загиблих, так і поранених.

"Важливо те, що ці втрати значною мірою виникають ще до того, як противник добирається до лінії зіткнення", - сказав Каю.

Він додав, що, попри те, що кількість бойових зіткнень була високою й минулого тижня (близько 170 зіткнень на добу), Росія не досягла успіху на жодному з оперативних напрямків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни кидають людей у "мясні" штурми, щоб приховати проблеми від керівництва, - 95 ОДШБр