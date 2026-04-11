Украина обладает одной из лучших технологий дронов и может сыграть полезную роль в обеспечении безопасности Ормузского пролива, — британский министр Карнс

Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, поскольку обладает одной из лучших в мире технологий беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря по вопросам обороны, министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина остается ключевым приоритетом Великобритании

"Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала во время войны. Я думаю, что это может быть полезно на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами типа "Шахед", вплоть до Ормузского пролива", — сказал Карнс.

Он отметил, что его визит имел целью заверить Киев, что война в Украине остается ключевым приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности.

Революция в военном деле

По словам Карнса, Великобритания также может многому научиться у Украины в области инноваций на поле боя, в частности в сферах технологий дронов, использования данных и искусственного интеллекта.

"Это революция в военном деле, и нам нужно двигаться быстрее", — добавил он.

Включение достижений в военном деле в 10-летний план инвестиций в оборону Великобритании, который должен был быть опубликован в конце прошлого года, требует времени, но отчет будет готов этой весной, отметил министр.

Экспорт украинских технологий

Также Карнс призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы завоевать часть мирового рынка, а также содействовать обучению и разработкам совместно с союзниками по НАТО.