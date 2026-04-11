Украина обладает одной из лучших технологий дронов и может сыграть полезную роль в обеспечении безопасности Ормузского пролива, — британский министр Карнс
Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, поскольку обладает одной из лучших в мире технологий беспилотных летательных аппаратов.
Об этом заявил заместитель государственного секретаря по вопросам обороны, министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Украина остается ключевым приоритетом Великобритании
"Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала во время войны. Я думаю, что это может быть полезно на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами типа "Шахед", вплоть до Ормузского пролива", — сказал Карнс.
Он отметил, что его визит имел целью заверить Киев, что война в Украине остается ключевым приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности.
Революция в военном деле
По словам Карнса, Великобритания также может многому научиться у Украины в области инноваций на поле боя, в частности в сферах технологий дронов, использования данных и искусственного интеллекта.
"Это революция в военном деле, и нам нужно двигаться быстрее", — добавил он.
Включение достижений в военном деле в 10-летний план инвестиций в оборону Великобритании, который должен был быть опубликован в конце прошлого года, требует времени, но отчет будет готов этой весной, отметил министр.
Экспорт украинских технологий
Также Карнс призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы завоевать часть мирового рынка, а также содействовать обучению и разработкам совместно с союзниками по НАТО.
Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов, виступаючи на зустрічі з представниками бізнесу. Він наголосив, що навіть ************ оборонні розробки мають іноземне походження.
"Усі наші супероборонні технології - дронові тощо - елементна база чия? Що там українського? Навіть 3D-принтер, на якому більшість деталей зроблено, не наш. У заливка в нього не наша. Ми користувачі, не більше", - заявив Буданов.
За його словами, Україна втратила ключові компетенції у виробництві систем наведення, що безпосередньо впливає на розвиток танкових і ракетних програм.
Він підкреслив, що за час повномасштабної війни країна не побудувала жодного танка, а виробництво ракет супроводжується серйозними обмеженнями.
"Скільки ми танків збудували? За час повномасштабної війни - нуль. Ракети почали виробляти, але там теж є нюанси, причому серйозні", - зазначив він.
Буданов також звернув увагу на складнощі з доступом до критично важливих компонентів. За його словами, частину необхідних елементів Україна не може отримати навіть від партнерів.
"Елементна база, певні вузли, агрегати нам просто не продають. Причому не продають наші союзники", - підкреслив він.