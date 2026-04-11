Україна має одну з найкращих технологій дронів і може відіграти корисну роль у безпеці Ормузької протоки, - британський міністр Карнс
Україна може відіграти корисну роль у міжнародних зусиллях щодо гарантування безпеки в Ормузькій протоці, оскільки має одну з найкращих у світі технологій дронів.
Про це заявив заступник державного секретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс під час візиту до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Україна залишається ключовим пріоритетом Великої Британії
"Україна має одні з найкращих технологій у світі, які вона розробила під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами "Шахед", аж до Ормузької протоки", – сказав Карнс.
Він зазначив, що його візит мав на меті запевнити Київ, що війна в Україні залишається ключовим пріоритетом Великої Британії у сфері оборони та безпеки.
Революція у військовій справі
За словами Карнса, Велика Британія також може багато чого повчитися в України щодо інновацій на полі бою, зокрема у сферах технологій дронів, використання даних та штучного інтелекту.
"Це революція у військовій справі, і нам потрібно рухатися швидше", - додав він.
Включення досягнень у військовій справі до 10-річного плану інвестицій в оборону Великої Британії, який мав бути опублікований наприкінці минулого року, потребує часу, але звіт буде готовий цієї весни, зазначив міністр.
Експорт українських технологій
Також Карнс закликав Україну прискорити експорт своїх передових технологій, щоб завоювати частину світового ринку, а також сприяти навчанню та розробкам разом із союзниками по НАТО.
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