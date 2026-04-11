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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Україна має одну з найкращих технологій дронів і може відіграти корисну роль у безпеці Ормузької протоки, - британський міністр Карнс

Роль України у безпеці Ормузької протоки

Україна може відіграти корисну роль у міжнародних зусиллях щодо гарантування безпеки в Ормузькій протоці, оскільки має одну з найкращих у світі технологій дронів.

Про це заявив заступник державного секретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс під час візиту до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Україна залишається ключовим пріоритетом Великої Британії

"Україна має одні з найкращих технологій у світі, які вона розробила під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами ​"Шахед", аж до Ормузької протоки", – сказав Карнс.

Він зазначив, що його візит мав на меті запевнити Київ, що війна в Україні залишається ключовим пріоритетом Великої Британії у сфері оборони та безпеки.

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Революція у військовій справі

За словами Карнса, Велика Британія також може багато чого повчитися в України щодо інновацій на полі бою, зокрема у сферах технологій дронів, використання даних та штучного інтелекту.

"Це революція у військовій справі, і нам потрібно рухатися швидше", - додав він.

Включення досягнень у військовій справі до 10-річного плану інвестицій в оборону Великої Британії, який мав бути опублікований наприкінці минулого року, потребує часу, але звіт буде готовий цієї весни, зазначив міністр.

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Експорт українських технологій

Також Карнс закликав Україну прискорити експорт своїх передових технологій, щоб завоювати частину світового ринку, а також сприяти навчанню та розробкам разом із союзниками по НАТО.

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Велика Британія (6020) дрони (8721) Ормузька протока (263)
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Топ коментарі
+9
Аби шо ляпнуть.Вчора тільки була новина що проти вступу в НАТО США,Німеччина,Угорщина,Словаччина.З початку великої війни UK надали допомоги на майже $22 млрд.Могли просто висловить стурбованість.
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11.04.2026 18:27 Відповісти
+5
Тоб то складання дронів з китайських копмлектуючих є кращою технологією. Технологією розкрадання бюджетних коштів кровавим режимом зеленского і подальша втеча друзів зеленского до ізраелю - ось найкраща технологія відпрацьована на виборцях евреїв українцями у 19 році. Всі ракетні програми оті евреї котрих обрала більшість - просто закрила. А хто ж розробив та збирав найкращю в світі балістику - СС22 - Сатана - файєр поінт зеленского?
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11.04.2026 19:38 Відповісти
+4
А загуглить нє? Про протоку коментуєш,але чомусь там про НАТО,Україну,Будепешт,Зе і горох з капустою.
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11.04.2026 18:59 Відповісти

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