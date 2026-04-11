Україна має одну з найкращих технологій дронів і може відіграти корисну роль у безпеці Ормузької протоки, - британський міністр Карнс

Україна може відіграти корисну роль у міжнародних зусиллях щодо гарантування безпеки в Ормузькій протоці, оскільки має одну з найкращих у світі технологій дронів.

Про це заявив заступник державного секретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс під час візиту до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Україна залишається ключовим пріоритетом Великої Британії

"Україна має одні з найкращих технологій у світі, які вона розробила під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами ​"Шахед", аж до Ормузької протоки", – сказав Карнс.

Він зазначив, що його візит мав на меті запевнити Київ, що війна в Україні залишається ключовим пріоритетом Великої Британії у сфері оборони та безпеки.

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Революція у військовій справі

За словами Карнса, Велика Британія також може багато чого повчитися в України щодо інновацій на полі бою, зокрема у сферах технологій дронів, використання даних та штучного інтелекту.

"Це революція у військовій справі, і нам потрібно рухатися швидше", - додав він.

Включення досягнень у військовій справі до 10-річного плану інвестицій в оборону Великої Британії, який мав бути опублікований наприкінці минулого року, потребує часу, але звіт буде готовий цієї весни, зазначив міністр.

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Експорт українських технологій

Також Карнс закликав Україну прискорити експорт своїх передових технологій, щоб завоювати частину світового ринку, а також сприяти навчанню та розробкам разом із союзниками по НАТО.