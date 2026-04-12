12 апреля отключения света в Украине не прогнозируются, - "Укрэнерго"

В воскресенье, 12 апреля, в Украине не прогнозируется введение мер по ограничению потребления электроэнергии для бытовых потребителей и промышленности.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Отключений не будет

"В воскресенье применение мер по ограничению потребления не планируется", - говорится в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" призвали потребителей экономно расходовать электроэнергию, особенно с 18:00 до 22:00.

Читайте также: В субботу света будет больше: отключения для населения будут действовать с 6 до 8 утра, – "Укрэнерго"

Пасхальные дни со светом

Накануне сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с руководством"Укрэнерго" и другими заинтересованными сторонами по поводу текущей ситуации в энергосистеме.

По ее словам, делается все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено – без графиков и отключений.

Читайте также: Из-за аварии без света остались жители двух районов Одессы