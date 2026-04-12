12 квітня відключення світла в Україні не прогнозуються, - "Укренерго"
У неділю, 12 квітня, в Україні не прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів та промисловості.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Відключень не буде
"У неділю застосування заходів обмеження споживання не планується", - сказано в повідомленні.
Водночас в "Укренерго" закликали споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 22:00.
Великодні дні зі світлом
- Напередодні повідомлялося, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела координаційну нараду з керівництвом "Укренерго" та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.
- За її словами, робиться все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень.
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