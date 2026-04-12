12 квітня відключення світла в Україні не прогнозуються, - "Укренерго"

У неділю, 12 квітня, в Україні не прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів та промисловості.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Відключень не буде

"У неділю застосування заходів обмеження споживання не планується", - сказано в повідомленні.

Водночас в "Укренерго" закликали споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 22:00.

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Великодні дні зі світлом

Напередодні повідомлялося, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела координаційну нараду з керівництвом "Укренерго" та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.

За її словами, робиться все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень.

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