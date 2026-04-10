У суботу світла буде більше: Відключення для населення діятимуть із 6 до 8 ранку, – "Укренерго"
Завтра, 11 квітня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Зокрема, обмеження будуть такими:
- із 05:00 до 08:00 – графіки обмеження потужності для промисловості,
- із 06:00 до 08:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – закликали в "Укренерго".
Відключення світла
Нагадаємо, 10 квітня в усіх регіонах України протягом усієї доби застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
9 квітня в усіх регіонах України вимушено застосовували заходи обмеження споживання електроенергії: 07:00 – 23:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів, 07:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
До того в "Укренерго" пояснили, чому повернулися графіки відключнь світла.
Відключення світла в Україні повернулися починаючи з квітня. До того, в березні, протягом кількох днів відключень не було.
Перед тим відключення діяли щодня з осені минулого року.
Прогноз відключень
При цьому голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що за найкращого сценарію енергосистема України зможе пройти липень і серпень без обмежень споживання електроенергії.
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