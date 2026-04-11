Через аварію без світла залишилися мешканці двох районів Одеси
Унаслідок аварії на обладнанні без світла частково залишилися мешканці Хаджибейського та Пересипського районів Одеси.
Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Також зазначається, що можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури.
"Бригади ДТЕК вже працюють на місці. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику", - йдеться в повідомленні.
Удар по Одесі
Нагадаємо, в ніч проти 11 квітня російські загарбники атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, є поранені. Пошкоджено десятки будинків, гуртожиток і дитячий садок.
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