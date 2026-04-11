Через аварію без світла залишилися мешканці двох районів Одеси

Унаслідок аварії на обладнанні без світла частково залишилися мешканці Хаджибейського та Пересипського районів Одеси.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Також зазначається, що можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури.

"Бригади ДТЕК вже працюють на місці. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику", - йдеться в повідомленні.

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Удар по Одесі

Нагадаємо, в ніч проти 11 квітня російські загарбники атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, є поранені. Пошкоджено десятки будинків, гуртожиток і дитячий садок.

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