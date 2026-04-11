Из-за аварии без света остались жители двух районов Одессы
Вследствие аварии на оборудовании частично остались без света жители Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы.
Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Также отмечается, что возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры.
"Бригады ДТЭК уже работают на месте. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество", - говорится в сообщении.
Удар по Одессе
Напомним, в ночь на 11 апреля российские захватчики атаковали Одессу. Вследствие удара погибли два человека, есть раненые. Повреждены десятки домов, общежитие и детский сад.
