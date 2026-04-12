Мы преодолели самую тяжелую в истории зиму и вместе отмечаем свою Пасху. Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев со светлым праздником Воскресения Христова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

По их словам, именно Пасха и ее смысл подсказывают нам, как не опускать руки, где найти свет, чтобы не заблудиться.

"Мы преодолели эту зиму. Самую тяжелую в нашей истории. Но которая проиграла. Проиграла нам. И холод бесславно отступил, и мы дождались своей весны, и сегодня вместе отмечаем свою Пасху.

Пятый год подряд мы делаем это, несмотря на боль, все испытания и зло, окружающее нашу землю. Делаем, доказывая: украинцы всегда остаются украинцами. И ни одна война этого не сотрет. Поэтому этот день для нас всегда о семье, тепле своего дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех звучал, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи", - напомнил глава государства.

По его словам, Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо. Зная, ради кого и ради чего. Чтобы на смену пятой Пасхе во время войны пришла первая мирная Пасха. На всей нашей земле, для всех наших людей. Когда пасхальный звон не прервет сирена тревоги.

"Мы искренне поздравляем вас с этим великим, светлым днем. Всех невероятных людей. Невероятных детей. Не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро. Наших матерей и отцов, все наши города и села, которые заслужили мирную жизнь, увидеть спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так. Пусть будет мир. И будет Украина. С Пасхой вас, дорогие украинцы и украинки!" - добавил Зеленский.

+15
Єдина реакція на висери хрипатого - 🤮🤮🤮
показать весь комментарий
12.04.2026 09:59 Ответить
+6
А відповідальність перед народом України якась є ? ти просував майже двадцять років в Україні "русский мир" ,ти прийшовши до влади завдяки брехні і популізму ,не готував країну до війни ,здали Південь,провалив мобілізацію і відправив в відставку вище військове керівництво ,ну а боротьба з корупцією теж не твоя справа там твоїдрузі.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:06 Ответить
+5
Українці Христос воскрес! Дякую цьому новинному ресурсу і його фахівцям що дають нам змогу висловлювати свою думку і обговорювати найболючіші теми. Ще раз зі світлим святом. Україна переможе і зовнішнього ворога і внутрішнього.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:06 Ответить
у Нас все ще попереду
показать весь комментарий
12.04.2026 09:54 Ответить
воювати ще 10 років
показать весь комментарий
12.04.2026 10:22 Ответить
Зелік і велик день.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:29 Ответить
Сєльодка у вишиванці
показать весь комментарий
12.04.2026 10:03 Ответить
Так вже ж не раз вдягала!
показать весь комментарий
12.04.2026 10:10 Ответить
Будь шо натягнуть, тільки не традиційну українську вишиванку. Любу буйну стилізацію фантазерів, тільки не історичну.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:06 Ответить
В них історична це косоворотка і лапті.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:12 Ответить
степан і одарочка, весела парочка
показать весь комментарий
12.04.2026 10:06 Ответить
Буданов каже шо ця зима це ше квіточки - все попереду
показать весь комментарий
12.04.2026 10:06 Ответить
А що ? Замість зе Буланова? Може я не розгледів? На старість очі слабують.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:09 Ответить
За цей час мало хто помолодів
показать весь комментарий
12.04.2026 10:11 Ответить
Цього разу він для "натхнення та прозріння" що використовував, кавову гущу чи гогілашвілін кокс?
показать весь комментарий
12.04.2026 10:27 Ответить
А де слово "ПОТУЖНО"? Зеля тобі ніхто дєнєг нє даст
показать весь комментарий
12.04.2026 10:06 Ответить
все свято мівіна з скумбрією спаганили....
показать весь комментарий
12.04.2026 10:07 Ответить
Згоден, поганці!
показать весь комментарий
12.04.2026 10:12 Ответить
Поки що найважчу. Попереду наступна зима.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:08 Ответить
Ми???😳
Володя, ти маєш таке ж відношення до звичайних громадян України, як і я.
Я з 2011 року живу в Чехії, а ти з 2022 року сидиш в бункері.
Я виїжджаю за межі Чехії тільки на відпочинок.
Від твоїх закордонних поїздок для України стільки ж толку, як з моїх для Чехії.

Готуйся до "травневих шашличків", а скумбрія може погладити твою "косоворотку", бо 21 травня день вишиванки.

З Великоднем вас українці!
Христос Воскрес!
показать весь комментарий
12.04.2026 10:10 Ответить
Так і хочеться здерти з них вишиванки. Лицеміри!
показать весь комментарий
12.04.2026 10:19 Ответить
Разом зі шкірою
показать весь комментарий
12.04.2026 10:40 Ответить
Їдить у сраку
показать весь комментарий
12.04.2026 10:19 Ответить
⚡️2299 разів русня порушила режим припинення вогню з початку «Великоднього перемир'я», - Генштаб
показать весь комментарий
12.04.2026 10:19 Ответить
Памятаю ,як в 2014р,так названа "перша леді" поширювала призиви в інтернеті кацапів ,повідомляти про пересування ЗСУ і за це отримувати 15000рублів Тобто щоб вбивали наших близьких і рідних Да вона на колінах повинна стояти і просити пробачення в українськго народу
показать весь комментарий
12.04.2026 10:20 Ответить
Зима безславно відступила. Зло оточує нашу землю. Схоже на промову з "Гри престолів".
показать весь комментарий
12.04.2026 10:25 Ответить
Схоже на дозу коксу.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:29 Ответить
Згинь,нечистий.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:28 Ответить
Балабол !
показать весь комментарий
12.04.2026 10:29 Ответить
Судячи з дій уряду свириденчихи,яка керується вказівками резидентів кремля з оп,слідуюча зима може бути останньою для когось з незахищених українців.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
12.04.2026 10:32 Ответить
а коли поржем , чи скоро шашлики в маї
показать весь комментарий
12.04.2026 10:34 Ответить
 
 