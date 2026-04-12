Мы преодолели самую тяжелую в истории зиму и вместе отмечаем свою Пасху. Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев со светлым праздником Воскресения Христова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

По их словам, именно Пасха и ее смысл подсказывают нам, как не опускать руки, где найти свет, чтобы не заблудиться.

"Мы преодолели эту зиму. Самую тяжелую в нашей истории. Но которая проиграла. Проиграла нам. И холод бесславно отступил, и мы дождались своей весны, и сегодня вместе отмечаем свою Пасху.

Пятый год подряд мы делаем это, несмотря на боль, все испытания и зло, окружающее нашу землю. Делаем, доказывая: украинцы всегда остаются украинцами. И ни одна война этого не сотрет. Поэтому этот день для нас всегда о семье, тепле своего дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех звучал, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи", - напомнил глава государства.

По его словам, Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо. Зная, ради кого и ради чего. Чтобы на смену пятой Пасхе во время войны пришла первая мирная Пасха. На всей нашей земле, для всех наших людей. Когда пасхальный звон не прервет сирена тревоги.

"Мы искренне поздравляем вас с этим великим, светлым днем. Всех невероятных людей. Невероятных детей. Не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро. Наших матерей и отцов, все наши города и села, которые заслужили мирную жизнь, увидеть спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так. Пусть будет мир. И будет Украина. С Пасхой вас, дорогие украинцы и украинки!" - добавил Зеленский.

