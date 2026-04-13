РФ атаковала Украину 98 дронами: ПВО уничтожила 87, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 13 апреля враг атаковал Украину 98 ударными БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски зафиксированы со следующих направлений:
- Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль