РФ атаковала Украину 98 дронами: ПВО уничтожила 87, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 апреля враг атаковал Украину 98 ударными БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

  • Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Работа ПВО 13 апреля

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации.

