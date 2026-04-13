РФ атакувала Україну 98 дронами: ППО знищила 87, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З ночі 13 квітня ворог атакував Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряні сили ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски зафіксовані з напрямків:

Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні з’явилася приватна ППО: кулемети збивають дрони на відстані до 2 км