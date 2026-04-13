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РФ атакувала Україну 98 дронами: ППО знищила 87, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З ночі 13 квітня ворог атакував Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски зафіксовані з напрямків:

  • Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Робота ППО 13 квітня

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

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безпілотник БпЛА (6123) ППО (4292) Повітряні сили (3560)
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