РФ пытается вытеснить ВСУ с левого берега Оскола, - Трегубов
Российские войска активизировали штурмы в районе Купянска, пытаясь выбить украинские силы и создать условия для наступления с севера.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
"В самом Купянске ничего особенного не происходит, там сейчас находится абсолютно минимальное количество военнослужащих российских сил, которые там просто "дочищают". То есть, в самом городе все нормально, а вот окрестности Купянска сейчас подвергаются очень активным атакам противника", — рассказал он.
Трегубов также добавил, что россияне возобновили активность с востока в попытке вытеснить Силы обороны с левого берега Оскола, чтобы с севера попытаться войти в город.
"Они постоянно там как-то пытаются прорваться, их постоянно приходится уничтожать. То есть, они не отказались от своих намерений в отношении Купянска, они просто получили хорошую взбучку, взяли определенную паузу на восстановление и потом снова пошли в наступление", - пояснил спикер.
