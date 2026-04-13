РФ пытается вытеснить ВСУ с левого берега Оскола, - Трегубов

Российские войска активизировали штурмы в районе Купянска, пытаясь выбить украинские силы и создать условия для наступления с севера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В самом Купянске ничего особенного не происходит, там сейчас находится абсолютно минимальное количество военнослужащих российских сил, которые там просто "дочищают". То есть, в самом городе все нормально, а вот окрестности Купянска сейчас подвергаются очень активным атакам противника", — рассказал он.

Трегубов также добавил, что россияне возобновили активность с востока в попытке вытеснить Силы обороны с левого берега Оскола, чтобы с севера попытаться войти в город.

"Они постоянно там как-то пытаются прорваться, их постоянно приходится уничтожать. То есть, они не отказались от своих намерений в отношении Купянска, они просто получили хорошую взбучку, взяли определенную паузу на восстановление и потом снова пошли в наступление", - пояснил спикер.

