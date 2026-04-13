РФ намагається витіснити ЗСУ з лівого берега Осколу, - Трегубов

Російські війська активізували штурми поблизу Куп’янська, намагаючись вибити українські сили та створити умови для наступу з півночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"У самому Куп'янську не відбувається особливо нічого, там зараз присутня абсолютно мінімальна кількість військовослужбовців російських сил, які там просто "дозачищаються". Себто, в самому місті нормально, а ось околиці Куп'янська зараз піддаються дуже активним атакам супротивника", - розповів він.

Трегубов також додав, що росіяни поновили активність зі сходу в спробі витіснити Сили оборони з лівого берега Осколу, щоб з півночі спробувати увійти в місто.

"Вони постійно там якось намагаються лізти, їх постійно доводиться знищувати. Себто, вони не полишили своїх намірів щодо Куп'янська, вони просто отримали великого прочухана, взяли певну паузу на відновлення і потім полізли знову", - пояснив речник.

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