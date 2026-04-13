Украина будет перехватывать в космосе ракеты "Орешник", - "слуга народа" Вениславский

В Украине могут появиться космические силы ВСУ

Украина рассматривает возможность создания собственных космических войск, что связано с необходимостью усиления противодействия современным ракетным угрозам, в частности российским системам типа "Орешник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам госбезопасности парламентского комитета по обороне Федор Вениславский.

По словам Вениславского, траектории таких ракет проходят на высотах свыше 100 км, что фактически относит их к космическому пространству. В то же время нынешние системы ПВО Украины работают на значительно более низких высотах - до 30-40 км. 

"Поэтому вопрос о необходимости создания Космических сил ВСУ имеет целью, в том числе, юридическую легализацию деятельности ВСУ в новой военной сфере - космической", - пояснил нардеп.

Фокус на раннем предупреждении

Речь идет прежде всего не о непосредственном перехвате, а о системе раннего обнаружения запусков и предупреждения о ракетных атаках, в частности с использованием баллистических и аэробаллистических ракет.

"Прежде всего, это раннее информирование о запуске и предупреждение населения об угрозе ракетных атак со стороны врага с использованием баллистики, в том числе и аэробаллистических ракет", - отметил Вениславский.

Независимость в разведке и связи

Отдельно подчеркивается важность развития собственных спутниковых систем. В настоящее время Украина в значительной степени зависит от партнерских данных и коммерческих решений, что создает риски в случае ограничения доступа к информации или сервисам.

"А собственные телекоммуникационные спутники обеспечат полностью защищенную связь и для руководства государства, и для военного руководства", - сказал Вениславский.

В структуре Министерства обороны Украины уже создано Управление космической политики, которое занимается формированием нормативной базы, интеграцией технологий и развитием международных партнерств.

Идея создания космических войск также была заложена в правительственных планах, однако ее практическая реализация пока продолжается.

Ше один "Льоня космос"
13.04.2026 14:15 Ответить
Тепер зелені щурі будуть пи@дити гроші в космічних масштабах, але балістичні загрози так і залишаться.
13.04.2026 14:19 Ответить
Можна й Міжгалактичні війська - а збивати чим будемо?
13.04.2026 14:17 Ответить
13.04.2026 14:15 Ответить
13.04.2026 15:28 Ответить
Ударим, таварищи, хєрешникам по арешникам !

.
13.04.2026 15:32 Ответить
Хтось перебрав з дозою?
13.04.2026 14:16 Ответить
Штітельман вже виводить на низьку космічну орбіту асвальто-бетонні заводи...

по виготовленню "малих архітектурних форм.

.
13.04.2026 15:35 Ответить
13.04.2026 14:17 Ответить
Банок з огірками не знайдемо?
13.04.2026 14:22 Ответить
Веніславським)))))
13.04.2026 15:00 Ответить
Обережніше, Мюнхаузен мало бичка не ковтнув...
13.04.2026 14:19 Ответить
13.04.2026 14:19 Ответить
💯💯💯
13.04.2026 15:05 Ответить
А ми ще з трампа сміємось, хоча мєстні кварталять
13.04.2026 14:19 Ответить
Успокойтесь - вони просто все копіюють в РФ - там куратор з ФСБ
13.04.2026 14:19 Ответить
Де в оцього синок служить мені цікаво?
13.04.2026 14:21 Ответить
Під синочка й організовуватимуть "касмічєскіє вайска".
13.04.2026 14:58 Ответить
Після ВЕЛИКОДНЯ "зелень понесло" .Плять, від рашистських дронів зелені гнидюхи не можуть дати раду , не кажучи про ракети, для знищення котрих з часів їхнього правління не виготовлено рівним рахунком нічого....
13.04.2026 14:21 Ответить
Заберіть нарешті у веніславського, оті дивні тексти від «остєпєньонних» з двома-трьома купленими дипломами, вчьоних неуків, на купленими посадах…. Поплавок від «вареника», випускає і не таких кацманафтів, як черновецький з довгим!!
Він забув ще про кабміндічів щось там начитати для ЗМІ….
13.04.2026 14:23 Ответить
ну і нах тоді цілий род військ заводити якщо їхні основні функції це оповіщення ?
13.04.2026 14:25 Ответить
Цей пенька грозився в кінці серпня 2025 року прийняти люті міри проти сзчшників якщо не повернуться назад, цікаво яка вже кількість сзч після цього виросла в багато повернулося? Щось він про це не відсвічує
13.04.2026 14:26 Ответить
в то время когда космические корабли бороздят просторьі вселенной....бить будеш - буду -надо федя надо
13.04.2026 14:26 Ответить
Якби це скоріше зелених покидьків у космос спровадити, бо доїдять Україну
13.04.2026 14:27 Ответить
Притула очолить, в нього вже є досвід.
13.04.2026 14:28 Ответить
Штілєрману добавиться роботи...
13.04.2026 14:30 Ответить
Прочитав "створення комічних військ".
13.04.2026 14:31 Ответить
Байка мервого харошого узкаго в українському перекладі:
https://www.youtube.com/watch?v=5WFPbPq2feI
Самі зрозумієте ХУ із хто??
Чи ролі розписати((??
13.04.2026 14:32 Ответить
«зєля в ілюмінаторі»?
13.04.2026 14:36 Ответить
Дайте вгадаю, Веніславський займе посаду незламного джедая тепер?! 🤔
13.04.2026 14:38 Ответить
Синок у нього є для цього.
13.04.2026 14:59 Ответить
Хіба на Великдень можна пити?
13.04.2026 14:41 Ответить
Нью Васюкі!
13.04.2026 14:44 Ответить
13.04.2026 14:54 Ответить
Антени гарні, мабуть забезпечують якісний та захищений прямий зв'язок зі "Всесвітнім розумом".
13.04.2026 15:01 Ответить
Ну це вже буде після виборів і суду ...
а новий закон про люстрація заборонить очолювати зеленим бодай щось крім туалету в електричці
13.04.2026 14:58 Ответить
Безумовно, найкраще для цього підходять шматки асфальту і стратегічна демагогія.
13.04.2026 15:03 Ответить
Працюють над можливістю створення космічних сил...
Анонси,анонси,анонси.
Слуги - майстри створення масової ілюзії,в першу чергу,завдяки вміло підібраній риториці.
13.04.2026 15:03 Ответить
Все як у кацапів чисто під копірку, створимо, втілимо , запустимо
13.04.2026 15:07 Ответить
Що з венєю? Притулонізм?
13.04.2026 15:09 Ответить
Космонавт штопаний
13.04.2026 15:09 Ответить
13.04.2026 15:10 Ответить
Космос космосом а штурми посадок по завєтам сирка по розкладу.
13.04.2026 15:11 Ответить
Пи₴дун.
13.04.2026 15:13 Ответить
Чи якась бацила на Землю потрапила, обвально збільшується кількість істот які не в собі і несуть всіляку ахінею.
13.04.2026 15:13 Ответить
Наслідки примусової вакцинації....
13.04.2026 15:17 Ответить
Якщо серйозно - ця версія має право на життя бо деякі знайомі і родичі поводять себе по-іншому після тих есемесок організму.
13.04.2026 15:31 Ответить
Кацапізації.
13.04.2026 15:33 Ответить
🤡🤡🤡🤖🤖🤖👽👽👽
13.04.2026 15:15 Ответить
****** зелёная мразота
13.04.2026 15:31 Ответить
**** такой, ты эту инфу урвал у ЗЕдрота?
13.04.2026 15:38 Ответить
Язиком Веніславського
13.04.2026 15:41 Ответить
представляю себе, о чем думают наши западные партнеры - финансовые доноры, когда слышат подобные фантазии...
13.04.2026 15:49 Ответить
 
 