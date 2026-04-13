Украина будет перехватывать в космосе ракеты "Орешник", - "слуга народа" Вениславский

Украина рассматривает возможность создания собственных космических войск, что связано с необходимостью усиления противодействия современным ракетным угрозам, в частности российским системам типа "Орешник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам госбезопасности парламентского комитета по обороне Федор Вениславский.

По словам Вениславского, траектории таких ракет проходят на высотах свыше 100 км, что фактически относит их к космическому пространству. В то же время нынешние системы ПВО Украины работают на значительно более низких высотах - до 30-40 км.

"Поэтому вопрос о необходимости создания Космических сил ВСУ имеет целью, в том числе, юридическую легализацию деятельности ВСУ в новой военной сфере - космической", - пояснил нардеп.

Фокус на раннем предупреждении

Речь идет прежде всего не о непосредственном перехвате, а о системе раннего обнаружения запусков и предупреждения о ракетных атаках, в частности с использованием баллистических и аэробаллистических ракет.

"Прежде всего, это раннее информирование о запуске и предупреждение населения об угрозе ракетных атак со стороны врага с использованием баллистики, в том числе и аэробаллистических ракет", - отметил Вениславский.

Независимость в разведке и связи

Отдельно подчеркивается важность развития собственных спутниковых систем. В настоящее время Украина в значительной степени зависит от партнерских данных и коммерческих решений, что создает риски в случае ограничения доступа к информации или сервисам.

"А собственные телекоммуникационные спутники обеспечат полностью защищенную связь и для руководства государства, и для военного руководства", - сказал Вениславский.

В структуре Министерства обороны Украины уже создано Управление космической политики, которое занимается формированием нормативной базы, интеграцией технологий и развитием международных партнерств.

Идея создания космических войск также была заложена в правительственных планах, однако ее практическая реализация пока продолжается.