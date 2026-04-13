Україна буде перехоплювати у космосі ракети "Орєшнік", - "слуга народу" Веніславський

Україна працює над можливістю створення власних космічних військ, що пов’язано з необхідністю посилення протидії сучасним ракетним загрозам, зокрема російським системам на кшталт "Орєшнік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив народний депутат, голова підкомітету з питань держбезпеки парламентського комітету з оборони Федір Веніславський.

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За словами Веніславського, траєкторії таких ракет проходять на висотах понад 100 км, що фактично відносить їх до космічного простору. Водночас нинішні системи ППО України працюють на значно нижчих висотах — до 30–40 км.

"Тому, питання необхідності створення Космічних Сил ЗСУ має на меті, в тому числі, юридичну легалізацію діяльності ЗСУ в новому військовому домені - космічному", - пояснив нардеп.

Фокус на ранньому попередженні

Йдеться насамперед не про безпосереднє перехоплення, а про систему раннього виявлення запусків і попередження про ракетні атаки, зокрема з використанням балістичних та аеробалістичних ракет.

"Перш за все, це раннє інформування про запуск та попередження населення про загрозу ракетних нападів з боку ворога з використанням балістики, в тому числі й аеробалістичних ракет", - зазначив Веніславський.

Незалежність у розвідці та зв’язку

Окремо підкреслюється важливість розвитку власних супутникових систем. Наразі Україна значною мірою залежить від партнерських даних та комерційних рішень, що створює ризики у разі обмеження доступу до інформації або сервісів.

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"А власні телекомунікаційні супутники забезпечать повністю захищений звʼязок і для керівництва держави, і для військового керівництва", - сказав Веніславський.

У структурі Міністерства оборони України вже створено Управління космічної політики, яке займається формуванням нормативної бази, інтеграцією технологій та розвитком міжнародних партнерств.

Ідея створення космічних військ також була закладена в урядових планах, однак її практична реалізація поки триває.