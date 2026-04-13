Ущерб от ремонта дома после обстрела в Одессе: чиновнице горсовета объявлено о подозрении

Полицейские сообщили о подозрении чиновнице Одесского городского совета, служебная халатность которой привела к убыткам на сумму более 420 тысяч гривен при восстановлении многоэтажного дома, поврежденного в результате вражеской атаки.

"Следователи отдела полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 1 совместно с сотрудниками Управления СБУ в Одесской области раскрыли противоправные действия заместителя начальника одного из отделов Департамента городского хозяйства Одесского городского совета", – говорится в сообщении Нацполиции.

По информации полиции, женщина отвечала за организацию и проведение процедур публичных закупок товаров, работ и услуг.

В 2024 году между департаментом, в котором она работала, и частной строительной компанией был заключен договор на закупку работ, а именно капитального ремонта многоэтажного дома в Пересыпском районе Одессы, поврежденного в результате вражеской атаки.

В полиции отмечают, что, согласно договору подряда, стоимость ремонта составляла более 2,5 миллиона гривен, в которую был включен налог на добавленную стоимость.

"В то же время чиновница ненадлежащим образом осуществила оценку стоимости предмета закупки и, несмотря на то, что во время действия военного положения законодательством предусмотрено освобождение от уплаты НДС, не исключила его из общей суммы. Это привело к необоснованному и противоправному перечислению на счет строительной компании более 420 тысяч гривен из бюджета территориальной громади Одессы", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении в служебной халатности. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

