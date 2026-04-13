Збитки на ремонті будинку після обстрілу в Одесі: посадовиці міськради оголошено підозру

Поліцейські повідомили про підозру посадовиці Одеської міської ради, службова недбалість якої призвела до понад 420 тисяч гривень збитків під час відновлення пошкодженої внаслідок ворожої атаки багатоповерхівки.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області викрили протиправні дії заступниці начальника одного з відділів Департаменту міського господарства Одеської міської ради", – йдеться в повідомленні Нацполіції.

За інформацією поліції, жінка відповідала за організацію та проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг.

У 2024 році між департаментом, у якому вона працювала, та приватною будівельною компанією було укладено договір на закупівлю робіт, а саме капітального ремонту багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси, пошкодженої внаслідок ворожої атаки.

В поліції зазначають, що, згідно з договором підряду, вартість ремонту становила понад 2,5 мільйона гривень, до якої було включено податок на додану вартість.

"Водночас посадовиця неналежним чином здійснила оцінку вартості предмета закупівлі і, попри те, що під час дії воєнного стану законодавством передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, не виключила його із загальної суми. Це призвело до безпідставного та протиправного перерахування на рахунок будівельної компанії понад 420 тисяч гривень із бюджету територіальної громади Одеси", – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Також читайте: Російський дрон вдарив по авто поліції на Сумщині: поранено правоохоронця. ФОТО