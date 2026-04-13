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Новини Фото Атака безпілотників на Сумщину
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Російський дрон вдарив по авто поліції на Сумщині: поранено правоохоронця. ФОТО

Ворог цілеспрямовано вдарив по поліцейському авто на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Деталі

Як зазначається, сьогодні, близько 13:00, у місті Білопілля ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом та виконував службові обов’язки.

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удар по поліцейському авто в Білопіллі

Поранено поліцейського

За попередніми даними, внаслідок влучання дрона поліцейський отримав нетяжке поранення. Йому оперативно надано медичну допомогу.

Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень та не придатний до подальшого використання.

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Автор: 

обстріл (35196) Нацполіція (15857) Сумська область (4909) Сумський район (679) Білопілля (36)
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