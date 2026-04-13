Російський дрон вдарив по авто поліції на Сумщині: поранено правоохоронця. ФОТО
Ворог цілеспрямовано вдарив по поліцейському авто на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Деталі
Як зазначається, сьогодні, близько 13:00, у місті Білопілля ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом та виконував службові обов’язки.
Поранено поліцейського
За попередніми даними, внаслідок влучання дрона поліцейський отримав нетяжке поранення. Йому оперативно надано медичну допомогу.
Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень та не придатний до подальшого використання.
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