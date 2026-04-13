Рашисты нанесли удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: погиб человек, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

1 человек погиб, ещё 3 получили ранения в результате удара российского БПЛА по посёлку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Детали

Как отмечается, повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Загорелся дом и легковой автомобиль.

На месте происшествия работали оперативное подразделение ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель громады.

Последствия

Великий Бурлук после обстрела
обстрел ГСЧС Харьковская область Купянский район Великий Бурлук
