Россияне атаковали дроном грузовик на Сумщине: погиб водитель

Российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника грузовик в Глуховской громаде Сумской области. Вследствие попадания погиб 39-летний мужчина, находившийся за рулем.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григров, информирует Цензор.НЕТ.

Погиб водитель грузовика

"Российский беспилотник попал в транспорт на дороге в Глуховской громаде. Машина загорелась – шансов спастись не было", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты нанесли более 70 ударов по Сумской области за сутки: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж