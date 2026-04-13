Россияне атаковали дроном грузовик на Сумщине: погиб водитель
Российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника грузовик в Глуховской громаде Сумской области. Вследствие попадания погиб 39-летний мужчина, находившийся за рулем.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григров, информирует Цензор.НЕТ.
Погиб водитель грузовика
"Российский беспилотник попал в транспорт на дороге в Глуховской громаде. Машина загорелась – шансов спастись не было", – говорится в сообщении.
