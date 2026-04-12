971 1
Оккупанты нанесли более 70 ударов по Сумщине за сутки: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 19 населенным пунктам в 12 общинах Сумской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
- Шосткинская громада – в больнице умерла 29-летняя женщина (ранена 3 апреля);
- Свесская громада – ранен 59-летний мужчина;
- Глуховская громада – травмированы трое мужчин (удар по "скорой");
- Хутор-Михайловская громада – ранен 17-летний юноша (наезд на мину);
- Хотинская громада – ранены двое мужчин (взрыв ВНП);
- Сумская громада – трое детей получили медицинскую помощь (атака 10 апреля).
Повреждения
- Эсманьская, Великописаревская громады – разрушены частные дома;
- Зноб-Новгородская, Хотинская, Белопольская, Юнаковская громады – повреждены жилые дома;
- Николаевская сельская громада – учебное заведение;
- Краснопольская громада – объекты инфраструктуры;
- Глуховская громада – автомобили, в частности "скорая";
- Свесская громада – легковой автомобиль.
Отмечается, что воздушная тревога длилась 12 часов 14 минут.
Последствия атак
Последствия вражеских обстрелов показали в Нацполиции.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль