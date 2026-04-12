Оккупанты нанесли более 70 ударов по Сумщине за сутки: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 19 населенным пунктам в 12 общинах Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие

Шосткинская громада – в больнице умерла 29-летняя женщина (ранена 3 апреля);

Свесская громада – ранен 59-летний мужчина;

Глуховская громада – травмированы трое мужчин (удар по "скорой");

Хутор-Михайловская громада – ранен 17-летний юноша (наезд на мину);

Хотинская громада – ранены двое мужчин (взрыв ВНП);

Сумская громада – трое детей получили медицинскую помощь (атака 10 апреля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умерла 29-летняя женщина, раненная во время обстрела Шосткинского района

Повреждения

Эсманьская, Великописаревская громады – разрушены частные дома;

Зноб-Новгородская, Хотинская, Белопольская, Юнаковская громады – повреждены жилые дома;

Николаевская сельская громада – учебное заведение;

Краснопольская громада – объекты инфраструктуры;

Глуховская громада – автомобили, в частности "скорая";

Свесская громада – легковой автомобиль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по скорой помощи в Сумской области во время "перемирия": ранены трое медиков. ФОТО

Отмечается, что воздушная тревога длилась 12 часов 14 минут.

Последствия атак

Последствия вражеских обстрелов показали в Нацполиции.













