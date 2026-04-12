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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Оккупанты нанесли более 70 ударов по Сумщине за сутки: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 19 населенным пунктам в 12 общинах Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие

  • Шосткинская громада – в больнице умерла 29-летняя женщина (ранена 3 апреля);
  • Свесская громада – ранен 59-летний мужчина;
  • Глуховская громада – травмированы трое мужчин (удар по "скорой");
  • Хутор-Михайловская громада – ранен 17-летний юноша (наезд на мину);
  • Хотинская громада – ранены двое мужчин (взрыв ВНП);
  • Сумская громада – трое детей получили медицинскую помощь (атака 10 апреля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умерла 29-летняя женщина, раненная во время обстрела Шосткинского района

Повреждения

  • Эсманьская, Великописаревская громады – разрушены частные дома;
  • Зноб-Новгородская, Хотинская, Белопольская, Юнаковская громады – повреждены жилые дома;
  • Николаевская сельская громада – учебное заведение;
  • Краснопольская громада – объекты инфраструктуры;
  • Глуховская громада – автомобили, в частности "скорая";
  • Свесская громада – легковой автомобиль.

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Отмечается, что воздушная тревога длилась 12 часов 14 минут.

Последствия атак

Последствия вражеских обстрелов показали в Нацполиции.

Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области

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обстрел (33815) Сумская область (4352)
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