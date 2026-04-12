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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Окупанти завдали понад 70 ударів по Сумщині за добу: є постраждалі. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська вчинили понад 70 обстрілів по 19 населених пунктах у 12 громадах Сумської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

  • Шосткинська громада – у лікарні померла 29-річна жінка (поранена 3 квітня);
  • Свеська громада – поранений 59-річний чоловік;
  • Глухівська громада – травмовані троє чоловіків (удар по "швидкій");
  • Хутір-Михайлівська громада – поранений 17-річний хлопець (наїзд на міну);
  • Хотінська громада – поранені двоє чоловіків (вибух ВНП);
  • Сумська громада – троє дітей отримали меддопомогу (атака 10 квітня).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Померла 29-річна жінка, поранена під час обстрілу Шосткинщини

Пошкодження

  • Есманьська, Великописарівська громади – зруйновані приватні будинки;
  • Зноб-Новгородська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська громади – пошкоджені житлові будинки;
  • Миколаївська сільська громада – навчальний заклад;
  • Краснопільська громада – об’єкти інфраструктури;
  • Глухівська громада – автомобілі, зокрема "швидка";
  • Свеська громада – легковий автомобіль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по швидкій на Сумщині під час "перемир’я": поранено трьох медиків. ФОТО

Зазначається, що повітряна тривога тривала 12 годин 14 хвилин.

Наслідки атак

Наслідки ворожих обстрілів показали в Нацполіції.

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (35185) Сумська область (4905)
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