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Окупанти завдали понад 70 ударів по Сумщині за добу: є постраждалі. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська вчинили понад 70 обстрілів по 19 населених пунктах у 12 громадах Сумської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
- Шосткинська громада – у лікарні померла 29-річна жінка (поранена 3 квітня);
- Свеська громада – поранений 59-річний чоловік;
- Глухівська громада – травмовані троє чоловіків (удар по "швидкій");
- Хутір-Михайлівська громада – поранений 17-річний хлопець (наїзд на міну);
- Хотінська громада – поранені двоє чоловіків (вибух ВНП);
- Сумська громада – троє дітей отримали меддопомогу (атака 10 квітня).
Пошкодження
- Есманьська, Великописарівська громади – зруйновані приватні будинки;
- Зноб-Новгородська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська громади – пошкоджені житлові будинки;
- Миколаївська сільська громада – навчальний заклад;
- Краснопільська громада – об’єкти інфраструктури;
- Глухівська громада – автомобілі, зокрема "швидка";
- Свеська громада – легковий автомобіль.
Зазначається, що повітряна тривога тривала 12 годин 14 хвилин.
Наслідки атак
Наслідки ворожих обстрілів показали в Нацполіції.
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