883 2
Росіяни атакували дроном вантажівку на Сумщині: загинув водій
Російські окупанти атакували безпілотником вантажівку у Глухівський громаді Сумської області. Внаслідок влучання загинув 39-річний чоловік, який перебував за кермом.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григров, інформує Цензор.НЕТ.
Загинув водій вантажівки
"Російський безпілотник влучив у транспорт на дорозі у Глухівській громаді. Автівка загорілася – шансів врятуватися не було", - сказано в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль