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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували дроном вантажівку на Сумщині: загинув водій

На Сумщині ворожий БпЛА вбив водія вантажівки

Російські окупанти атакували безпілотником вантажівку у Глухівський громаді Сумської області. Внаслідок влучання загинув 39-річний чоловік, який перебував за кермом. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григров, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинув водій вантажівки

"Російський безпілотник влучив у транспорт на дорозі у Глухівській громаді. Автівка загорілася – шансів врятуватися не було", - сказано в повідомленні.

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авто (6644) Сумська область (4909) атака (1845)
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