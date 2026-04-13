Росіяни атакували дроном вантажівку на Сумщині: загинув водій

Російські окупанти атакували безпілотником вантажівку у Глухівський громаді Сумської області. Внаслідок влучання загинув 39-річний чоловік, який перебував за кермом.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григров, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинув водій вантажівки

"Російський безпілотник влучив у транспорт на дорозі у Глухівській громаді. Автівка загорілася – шансів врятуватися не було", - сказано в повідомленні.

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