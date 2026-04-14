Под ударами РФ Харьков и более 20 населенных пунктов области: погиб человек, 20 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 13 апреля 2026 года, вражеским ударам подверглись город Харьков и 23 населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть погибшие и пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, 20 человек пострадали.

В с. Рясное Золочевской громады пострадали 51-летняя и 72-летняя женщины; в с. Писаревка Золочевской громады пострадал 32-летний мужчина; в г. Дергачи получили ранения мужчины 61, 62, 69, 48, 45 лет; в с. Заброды Богодуховской громады перенесли острую реакцию на стресс 78-летняя и 75-летняя женщины, травмировался 73-летний мужчина; в п. Великий Бурлук погибла 74-летняя женщина, пострадали 63-летняя и 57-летняя женщины и 67-летний мужчина; в пгт Старый Салтов перенесла острую реакцию на стресс 33-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали женщины 79, 68, 74 лет и 77-летний мужчина; в г. Харьков перенесла острую реакцию на стресс 44-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 71-летнему мужчине, который 12 апреля пострадал в результате обстрела с. Нечволодовка Купянской громады, и 46-летнему мужчине и 73-летней женщине, которые 12 апреля получили ранения в г. Купянск.

Враг атаковал БПЛА Шевченковский и Салтовский районы Харькова.













Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?

По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

1 ракета;

3 КАБ;

18 БПЛА типа "Герань-2";

7 БПЛА типа "Молния";

2 FPV-дрона;

21 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков поврежден многоквартирный дом;

в Богодуховском районе повреждены 4 частных дома (с. Рясное), автомобиль скорой медицинской помощи, хозяйственное сооружение (с. Цаповка), 12 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, 7 автомобилей (г. Богодухов), 3 частных дома, 3 хозяйственных сооружения (с. Заброды), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Клинова-Новоселовка), 2 многоквартирных дома (с. Ивашки), фермерское хозяйство (с. Зарябинка);

в Купянском районе повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Плоское), 5 частных домов, автомобиль (п. Великий Бурлук), гражданское предприятие (п. Приколотное), 3 гаража, 2 автомобиля (п. Шевченково);

в Харьковском районе поврежден частный дом (п. Козача Лопань), 4 грузовых автомобиля, 2 прицепа (г. Дергачи), гражданское предприятие (г. Мерефа);

в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая);

в Чугуевском районе повреждены гражданское предприятие (с. Малиновка), АЗС (с. Старый Салтов).





