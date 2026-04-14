Под ударами РФ Харьков и более 20 населенных пунктов области: погиб человек, 20 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 13 апреля 2026 года, вражеским ударам подверглись город Харьков и 23 населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть погибшие и пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, 20 человек пострадали.

В с. Рясное Золочевской громады пострадали 51-летняя и 72-летняя женщины; в с. Писаревка Золочевской громады пострадал 32-летний мужчина; в г. Дергачи получили ранения мужчины 61, 62, 69, 48, 45 лет; в с. Заброды Богодуховской громады перенесли острую реакцию на стресс 78-летняя и 75-летняя женщины, травмировался 73-летний мужчина; в п. Великий Бурлук погибла 74-летняя женщина, пострадали 63-летняя и 57-летняя женщины и 67-летний мужчина; в пгт Старый Салтов перенесла острую реакцию на стресс 33-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали женщины 79, 68, 74 лет и 77-летний мужчина; в г. Харьков перенесла острую реакцию на стресс 44-летняя женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по Великому Бурлуку в Харьковской области: погиб человек, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Также медики оказали помощь 71-летнему мужчине, который 12 апреля пострадал в результате обстрела с. Нечволодовка Купянской громады, и 46-летнему мужчине и 73-летней женщине, которые 12 апреля получили ранения в г. Купянск.

Враг атаковал БПЛА Шевченковский и Салтовский районы Харькова.

Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?

По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 ракета;
  • 3 КАБ;
  • 18 БПЛА типа "Герань-2";
  • 7 БПЛА типа "Молния";
  • 2 FPV-дрона;
  • 21 БПЛА (тип устанавливается).

Читайте также: В Харькове дрон попал в многоэтажку: пострадала женщина (обновлено)

Последствия

В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков поврежден многоквартирный дом;
  • в Богодуховском районе повреждены 4 частных дома (с. Рясное), автомобиль скорой медицинской помощи, хозяйственное сооружение (с. Цаповка), 12 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, 7 автомобилей (г. Богодухов), 3 частных дома, 3 хозяйственных сооружения (с. Заброды), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Клинова-Новоселовка), 2 многоквартирных дома (с. Ивашки), фермерское хозяйство (с. Зарябинка);
  • в Купянском районе повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Плоское), 5 частных домов, автомобиль (п. Великий Бурлук), гражданское предприятие (п. Приколотное), 3 гаража, 2 автомобиля (п. Шевченково);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (п. Козача Лопань), 4 грузовых автомобиля, 2 прицепа (г. Дергачи), гражданское предприятие (г. Мерефа);
  • в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая);
  • в Чугуевском районе повреждены гражданское предприятие (с. Малиновка), АЗС (с. Старый Салтов).

Харків (7786) Дергачи (34) Харьковская область (2512) Купянский район (699) Харьковский район (796) Чугуевский район (355) Великий Бурлук (24) Старый Салтов (16)
