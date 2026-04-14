Під ударами РФ Харків і понад 20 населених пунктів області: загинула людина, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 13 квітня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 23 населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, 20 людей постраждали.

У с. Рясне Золочівської громади постраждали 51-річна і 72-річна жінки; у с. Писарівка Золочівської громади постраждав 32-річний чоловік; у м. Дергачі зазнали поранень чоловіки 61, 62, 69, 48, 45 років; у с. Заброди Богодухівської громади зазнали гострої реакції на стрес 78-річна і 75-річна жінки, травмувався 73-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук загинула 74-річна жінка, постраждали 63-річна і 57-річна жінки та 67-річний чоловік; у сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 33-річна жінка; у м. Богодухів постраждали жінки 79, 68, 74 років і 77-річний чоловік; у м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 44-річна жінка.

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Також медики надали допомогу 71-річному чоловіку, який 12 квітня постраждав внаслідок обстрілу с. Нечволодівка Куп’янської громади, та 46-річному чоловіку і 73-річній жінці, які 12 квітня зазнали поранень у м. Куп’янськ.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Салтівський райони Харкова.













Чим окупанти гатили по Харківщині?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета;

3 КАБ;

18 БпЛА типу "Герань-2";

7 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

21 БпЛА (тип встановлюється).

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Наслідки

Через ворожі обстріли пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;

у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Рясне), автомобіль екстреної медичної допомоги, господарчу споруду (с. Цапівка), 12 приватних будинків, 6 господарчих споруд, 7 автомобілів (м. Богодухів), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Заброди), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), 2 багатоквартирні будинки (с. Івашки), фермерське господарство (с. Зарябинка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Плоске), 5 приватних будинків, автомобіль (сел. Великий Бурлук), цивільне підприємство (сел. Приколотне), 3 гаражі, 2 автомобілі (сел. Шевченкове);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), 4 вантажні автомобілі, 2 причепи (м. Дергачі), цивільне підприємство (м. Мерефа);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Малинівка), АЗС (сел. Старий Салтів).





