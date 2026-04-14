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Новини Обстріли Харківщини
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Під ударами РФ Харків і понад 20 населених пунктів області: загинула людина, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 13 квітня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 23 населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, 20 людей постраждали.

У с. Рясне Золочівської громади постраждали 51-річна і 72-річна жінки; у с. Писарівка Золочівської громади постраждав 32-річний чоловік; у м. Дергачі зазнали поранень чоловіки 61, 62, 69, 48, 45 років; у с. Заброди Богодухівської громади зазнали гострої реакції на стрес 78-річна і 75-річна жінки, травмувався 73-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук загинула 74-річна жінка, постраждали 63-річна і 57-річна жінки та 67-річний чоловік; у сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 33-річна жінка; у м. Богодухів постраждали жінки 79, 68, 74 років і 77-річний чоловік; у м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 44-річна жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Великому Бурлуку на Харківщині: загинула людина, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Також медики надали допомогу 71-річному чоловіку, який 12 квітня постраждав внаслідок обстрілу с. Нечволодівка Куп’янської громади, та 46-річному чоловіку і 73-річній жінці, які 12 квітня зазнали поранень у м. Куп’янськ.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Салтівський райони Харкова.

обстріл Харкова
обстріл Харкова
обстріл Харкова
обстріл Харкова
обстріл Харкова
обстріл Харкова

Чим окупанти гатили по Харківщині?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета;
  • 3 КАБ;
  • 18 БпЛА типу "Герань-2";
  • 7 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 21 БпЛА (тип встановлюється).

Також читайте: У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: постраждала жінка (оновлено)

Наслідки

Через ворожі обстріли пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Рясне), автомобіль екстреної медичної допомоги, господарчу споруду (с. Цапівка), 12 приватних будинків, 6 господарчих споруд, 7 автомобілів (м. Богодухів), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Заброди), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), 2 багатоквартирні будинки (с. Івашки), фермерське господарство (с. Зарябинка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Плоске), 5 приватних будинків, автомобіль (сел. Великий Бурлук), цивільне підприємство (сел. Приколотне), 3 гаражі, 2 автомобілі (сел. Шевченкове);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), 4 вантажні автомобілі, 2 причепи (м. Дергачі), цивільне підприємство (м. Мерефа);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Малинівка), АЗС (сел. Старий Салтів).

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

Харків (6223) Дергачі (43) Харківська область (3016) Куп’янський район (771) Харківський район (1031) Чугуївський район (421) Великий Бурлук (36) Старий Салтів (21)
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