Блюменталь раскритиковал Трампа за снятие санкций с РФ
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал решение Дональда Трампа о санкциях "наградой Путину" за сотрудничество с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блюменталь написал в Твиттере.
"Предоставление Путину значительной неожиданной прибыли путем отмены нефтяных санкций на 30 дней стало одной из самых странных и бессмысленных ошибок Трампа - это выглядело так, будто он вознаградил Путина за то, что тот предоставил Ирану ценную разведывательную информацию, которая позволила нанести более точные удары по нашим войскам", - отметил Блюменталь.
Что предшествовало?
Издание The New York Times написало, что в апреле Россия получила не менее $12,8 млрд от нефтяных налогов - вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали $100 млн.
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
а наш зезедент поліз, вірніше йому його начальство(пейсате) наказало.