Блюменталь раскритиковал Трампа за снятие санкций с РФ

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал решение Дональда Трампа о санкциях "наградой Путину" за сотрудничество с Ираном. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блюменталь написал в Твиттере.

"Предоставление Путину значительной неожиданной прибыли путем отмены нефтяных санкций на 30 дней стало одной из самых странных и бессмысленных ошибок Трампа - это выглядело так, будто он вознаградил Путина за то, что тот предоставил Ирану ценную разведывательную информацию, которая позволила нанести более точные удары по нашим войскам", - отметил Блюменталь.

Что предшествовало?

Издание The New York Times написало, что в апреле Россия получила не менее $12,8 млрд от нефтяных налогов - вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали $100 млн.

Трамп Дональд Блюменталь Ричард
"Надання Путіну значного несподіваного прибутку шляхом скасування нафтових санкцій на 30 днів стало МАБУТЬ,ЧАСТКОВОЮ ОПЛАТОЮ ТРАМПА , КУЙЛУ ,ЗА БАГАТО МЛРД ВКЛАДЕННЯ РАШИСТА НА РАХУНКИ "ТРАМПЛА"
14.04.2026 13:05 Ответить
ти краще скажи, чому ви в той іран взагалі полізли? може вас ізраіль дуже сильно попросив?
14.04.2026 13:06 Ответить
хто "ви", і скажи, чого маючи війну вдома полізли ви .??? Може Ізраїль і США вас про це просили???Ні???А може куйло...???
14.04.2026 13:12 Ответить
ви - це ви.

а наш зезедент поліз, вірніше йому його начальство(пейсате) наказало.
14.04.2026 13:15 Ответить
Так В США І В ІЗРАЇЛІ .на сьогоднішній день при владі,той самий рід "христопродавців".котрі навіть окровавлену простиню , на котрій лежало тіло Ісуса продавали...
14.04.2026 13:19 Ответить
та отож
14.04.2026 13:22 Ответить
Трамп хотів золоту статую на острові Харк, та поки не ще не домовились. 🤔
14.04.2026 13:13 Ответить
трамп не знав про той острів, та й зараз не знає.
14.04.2026 13:16 Ответить
Він і про Газу ніц не знає, та і географії взагалі, але статуй має стояти, а помічники назви підкинуть 😁
14.04.2026 13:21 Ответить
 
 