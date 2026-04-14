Блюменталь розкритикував Трампа за зняття санкцій з РФ

Сенатор-демократ Річард Блюменталь назвав рішення Дональда Трампа щодо санкцій "винагородою Путіну" за співпрацю з Іраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блюменталь написав у Х.

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"Надання Путіну значного несподіваного прибутку шляхом скасування нафтових санкцій на 30 днів стало однією з найдивніших і найбезглуздіших помилок Трампа - це виглядало так, ніби він винагородив Путіна за те, що той надав Ірану цінну розвідінформацію, яка дозволила нанести більш точні удари по наших військах", - зазначив Блюменталь.

Що передувало?

Видання The New York Times написало, що у квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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