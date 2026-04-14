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Новини Скасування санкцій проти Росії
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Блюменталь розкритикував Трампа за зняття санкцій з РФ

Скасування санкцій проти РФ: критика Трампа у США

Сенатор-демократ Річард  Блюменталь назвав рішення Дональда Трампа щодо санкцій "винагородою Путіну" за співпрацю з Іраном. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блюменталь написав у Х.

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"Надання Путіну значного несподіваного прибутку шляхом скасування нафтових санкцій на 30 днів стало однією з найдивніших і найбезглуздіших помилок Трампа - це виглядало так, ніби він винагородив Путіна за те, що той надав Ірану цінну розвідінформацію, яка дозволила нанести більш точні удари по наших військах", - зазначив Блюменталь.

Що передувало?

Видання The New York Times написало, що у квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.

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Автор: 

Трамп Дональд (9083) Блюменталь Річард (36)
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Топ коментарі
+4
"Надання Путіну значного несподіваного прибутку шляхом скасування нафтових санкцій на 30 днів стало МАБУТЬ,ЧАСТКОВОЮ ОПЛАТОЮ ТРАМПА , КУЙЛУ ,ЗА БАГАТО МЛРД ВКЛАДЕННЯ РАШИСТА НА РАХУНКИ "ТРАМПЛА"
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14.04.2026 13:05 Відповісти
+3
Так В США І В ІЗРАЇЛІ .на сьогоднішній день при владі,той самий рід "христопродавців".котрі навіть окровавлену простиню , на котрій лежало тіло Ісуса продавали...
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14.04.2026 13:19 Відповісти
+2
та отож
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14.04.2026 13:22 Відповісти

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