Кремль призвал США к сотрудничеству, не дожидаясь завершения войны в Украине

В Кремле предлагают Соединенным Штатам не ждать окончания войны в Украине, а начать реализовывать совместные проекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Что известно?

"Работа в рамках этой группы (Россия-США. - ред.) продолжается, и обсуждаются различные вопросы. Но вы знаете подход американской стороны, которая до сих пор связывает тему торгово-экономического сотрудничества, возрождение этого взаимовыгодного сотрудничества с урегулированием в Украине. Мы же считаем, что здесь вовсе не обязательно ждать урегулирования в Украине", - сказал он.

По словам Пескова, "заниматься взаимовыгодными проектами, которых могло бы быть очень много в повестке дня", принесет пользу обеим странам.

Песков Дмитрий (2077) россия (97151) США (29173)
Топ комментарии
+6
Не США, а Трампа.
показать весь комментарий
14.04.2026 13:50 Ответить
+4
Кацапота це моральні виродки. Видно економіка киздою накривається, стадо починає щось підозрювати.
показать весь комментарий
14.04.2026 13:55 Ответить
+3
"починати реалізовувати спільні проекти" - 1. разом бити Україну.
показать весь комментарий
14.04.2026 13:45 Ответить
... 2. спільні американські проекти з кацапами на благо союзника рашки Ірана.

це вже шизофренія ?
чи ще ні ?

.
показать весь комментарий
14.04.2026 13:54 Ответить
Нах вам та Україна - давайте співпрацювати
показать весь комментарий
14.04.2026 13:46 Ответить
В них є все - від сірки до води - Байкал - могли б жити як Крези - вибрали війну
показать весь комментарий
14.04.2026 14:03 Ответить
куди поспішают? щось мае трапитись?
показать весь комментарий
14.04.2026 13:48 Ответить
Скорее всего, выборы в конгресс, после которых у тампона будут связаны руки. Так что нужно торопиться. Дальше маятник касается в противоположном направлении и судя по белиберде, которую успел натворить тампон это надолго.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:32 Ответить
+ 💯👍🏿!

трамп може все що завгодно мутити, але який притомний приватний американський бізнес вкладеться в рашку ?

.
показать весь комментарий
14.04.2026 13:57 Ответить
Гроші не пахнуть: https://dumskaya.net/news/dengi-ne-pahnut-dubayskaya-kompaniya-ushla-iz-po-190768/ua/ дубайська компанія пішла з портів Великої Одеси, зробивши вибір на користь рф.
А ми їм за це з дронами допоможемо...
показать весь комментарий
14.04.2026 14:27 Ответить
Це нацпрєдатєльство чи ні?
показать весь комментарий
14.04.2026 13:51 Ответить
Мабуть війна надовго вирішила рф і тому можна паралельно зайнятися спільними проектами з США
показать весь комментарий
14.04.2026 13:54 Ответить
Які ще "совмєстниє проєкти" з найголовнішим стратегічним ворогом?
Але ж русня вьсо прєкрасно понімаєт, тому ніяких когнітивних дисонансів, лише гордость за отєчєство і прутіна лічно.
показать весь комментарий
14.04.2026 13:56 Ответить
Якби це сказав якийсь гость у соловйова в студії, той би його своїм палаючим пердаком спалив би там на місці. А якщо речник-то це правильно, бо царю завжди видніше.
показать весь комментарий
14.04.2026 13:58 Ответить
Тобто Ху'йло призиває Тромба не чекати закінчення війни а прямо зараз знімати з Сосії санкції, будувати американські військові заводи і вводити американські інвестиції щоб Тромб взагалі заборонив бити по території Сосії як по американських інвестиціях і разом воювати проти України
показать весь комментарий
14.04.2026 13:54 Ответить
ТАК ВОН И УЖЕ!!!! Вони помагають вам як можуть лише ТАКЕ ЛИШЕНЬКО - у Трампа рейтинг під 0
показать весь комментарий
14.04.2026 13:54 Ответить
"Все фигня, давай ао новой" (с)

показать весь комментарий
14.04.2026 13:55 Ответить
А зараз хіба погана співпраця? Urals торгується вже набагато дорожче Brent.
показать весь комментарий
14.04.2026 13:57 Ответить
Тунель рити до Аляски? Щоб у гості один до одного легше і швидше було їздити?
показать весь комментарий
14.04.2026 14:03 Ответить
Рийте тунель під Беринговим проливом, кловуни!
показать весь комментарий
14.04.2026 14:04 Ответить
Трампонутому пропонують послати подалі всіх колишніх союзників і стати на підтанцьовку для ху.....стану. Подивимось, що вирішують таргани у його голові .
показать весь комментарий
14.04.2026 14:08 Ответить
раші, як і трамбу-скоро на концерт кабздона ЧЕКАЄМО
показать весь комментарий
14.04.2026 14:08 Ответить
нужно называть все своими именами: кремлевские террористы призвали США делать совместные проекты.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:09 Ответить
CrimeaVox:

Ізраїль прийняв російське судно із краденим українським зерном.

В ізраїльському порту Хайфа прийняли російський суховантаж

ABINSK (IMO: 9303869) із краденим українським зерном з окупованих територій. Про це повідомила журналістка SeaKrime Центру

«Миротворець» Катерина Яресько.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:42 Ответить
Впевнений що трамповці погодяться
показать весь комментарий
14.04.2026 14:58 Ответить
 
 