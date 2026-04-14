В Кремле предлагают Соединенным Штатам не ждать окончания войны в Украине, а начать реализовывать совместные проекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Работа в рамках этой группы (Россия-США. - ред.) продолжается, и обсуждаются различные вопросы. Но вы знаете подход американской стороны, которая до сих пор связывает тему торгово-экономического сотрудничества, возрождение этого взаимовыгодного сотрудничества с урегулированием в Украине. Мы же считаем, что здесь вовсе не обязательно ждать урегулирования в Украине", - сказал он.

По словам Пескова, "заниматься взаимовыгодными проектами, которых могло бы быть очень много в повестке дня", принесет пользу обеим странам.

Читайте: Контактов с Мадяром у Путина пока не запланировано, - Песков