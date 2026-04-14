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Кремль закликав США до співпраці, не чекаючи на завершення війни в Україні
У Кремлі пропонують Сполученим Штатам не чекати на завершення війни в Україні, а почати реалізовувати спільні проєкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
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"Робота в рамках цієї групи (Росія-США. - ред.) триває, і різні питання обговорюються. Але ви знаєте підхід американської сторони, яка досі пов'язує тему торговельно-економічного співробітництва, відродження цієї взаємовигідної співпраці з врегулюванням в Україні. Ми ж вважаємо, що тут зовсім не обов'язково чекати на врегулювання в Україні", - сказав він.
За словами Пєскова, "займатися взаємовигідними проектами, яких могло б бути дуже багато на порядку денному" принесе користь обом країнам.
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це вже шизофренія ?
чи ще ні ?
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