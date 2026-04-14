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Новини Співпраця США та РФ
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Кремль закликав США до співпраці, не чекаючи на завершення війни в Україні

Кремль хоче співпраці зі США ще до завершення війни в Україні

У Кремлі пропонують Сполученим Штатам не чекати на завершення війни в Україні, а почати реалізовувати спільні проєкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Що відомо?

"Робота в рамках цієї групи (Росія-США. - ред.) триває, і різні питання обговорюються. Але ви знаєте підхід американської сторони, яка досі пов'язує тему торговельно-економічного співробітництва, відродження цієї взаємовигідної співпраці з врегулюванням в Україні. Ми ж вважаємо, що тут зовсім не обов'язково чекати на врегулювання в Україні", - сказав він.

За словами Пєскова, "займатися взаємовигідними проектами, яких могло б бути дуже багато на порядку денному" принесе користь обом країнам.

Читайте: Контактів з Мадяром у Путіна наразі не заплановано, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1888) росія (70901) США (26964)
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Топ коментарі
+10
Кацапота це моральні виродки. Видно економіка киздою накривається, стадо починає щось підозрювати.
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14.04.2026 13:55 Відповісти
+9
... 2. спільні американські проекти з кацапами на благо союзника рашки Ірана.

це вже шизофренія ?
чи ще ні ?

.
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14.04.2026 13:54 Відповісти
+8
Не США, а Трампа.
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14.04.2026 13:50 Відповісти

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