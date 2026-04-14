На фронте зафиксировано 184 боевых столкновения, из них 39 — на Покровском направлении, — Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 184 боевых столкновения. Наиболее активно враг атакует на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По данным Генштаба, противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 41 авиационный удар, сбросил 145 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3035 дронов-камикадзе и совершил 1926 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно боевое столкновение; кроме этого, враг осуществил 55 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Лиман. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отразили восемь вражеских штурмов в направлении Куриловки, Купянска-Вузлового, Новой Кругляковки, Загрызово, Богуславки, Новоплатоновки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Новосергиевка, Дробишево и Диброва. Один бой еще продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в сторону населенных пунктов Закитное, Озерное и Разниковка, два из них еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Бондарное, Марково.

Силы обороны отразили 24 вражеских штурма на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бик, Русин Яр, Иванополье, Ильиновка, Яблуновка, Степановка, Новопавловка и Софиевка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Белицкое, Шевченко, Гришино, Котлино, Муравка, Молодецкое и в сторону Дорожного и Сергиевки. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 52 оккупанта и 21 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, три укрытия личного состава, повреждено два орудия, семь единиц автомобильной и одна единица специальной техники, два пункта управления БПЛА и 57 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 119 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 10 раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Вербовое, Новогригоровка, Калиновское, Злагода. Авиационному удару подверглись окрестности населенного пункта Ивановка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 10 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Горького, Доброполья, Зализничного. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоукраинка, Широкое, Новоселовка, Ровно, Долинка.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Омельник, Новоивановка, Комишуваха.

На Приднепровском направлении враг проводил четыре безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.