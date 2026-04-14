Два человека пострадали вследствие удара РФ по населенному пункту на Харьковщине

Сегодня, 14 апреля, российские оккупанты нанесли удары кабельными ракетами по Малоданиловской громаде в Харьковской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По предварительным данным, попадание четырех управляемых авиабомб зафиксировали в с. Черкасская Лозовая.

Повреждено двухэтажное административное здание на территории гражданского предприятия и около семи автомобилей.

Пострадавшие

Сообщалось, что известно о 74-летней пострадавшей. Женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Впоследствии стало известно, что еще один человек обратился за помощью к врачам после обстрела в с. Черкасская Лозовая.

