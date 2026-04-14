Дві людини постраждали внаслідок удару РФ по громаді на Харківщині

Сьогодні, 14 квітня, російські окупанти вдарили КАБами по Малоданилівській громаді в Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За попередніми даними, влучання чотирьох керованих авіабомб зафіксували в с. Черкаська Лозова.

Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів.

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Постраждалі

Повідомлялося, що відомо про 74-річну постраждалу. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.

Згодом стало відомо, що ще одна людина звернулася по допомогу до лікарів після обстрілу в с. Черкаська Лозова

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