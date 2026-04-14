Дві людини постраждали внаслідок удару РФ по громаді на Харківщині
Сьогодні, 14 квітня, російські окупанти вдарили КАБами по Малоданилівській громаді в Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За попередніми даними, влучання чотирьох керованих авіабомб зафіксували в с. Черкаська Лозова.
Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів.
Постраждалі
Повідомлялося, що відомо про 74-річну постраждалу. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.
Згодом стало відомо, що ще одна людина звернулася по допомогу до лікарів після обстрілу в с. Черкаська Лозова
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