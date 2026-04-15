Львов примет финал Кубка Украины по футболу 2025/26

Финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2025/26 состоится во Львове 20 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении УАФ.

Игра пройдет на стадионе "Арена Львів", который во второй раз в истории примет решающий матч турнира.

Где и когда состоится финал

Впервые финал Кубка Украины во Львове состоялся в 2016 году, когда "Шахтар" победил "Зорю" со счетом 2:0.

С тех пор решающие матчи турнира проводились в разных городах Украины, в частности - в Харькове, Днепре, Запорожье, Тернополе, Ривно и Житомире.

В этом сезоне "Арена Львів" станет четвертым стадионом, который принимал финал Кубка Украины более одного раза.

Кто сыграет в финале

Финалисты определятся по итогам полуфинальных матчей, которые состоятся 21–22 апреля.

В этих поединках "Буковина" сыграет против "Динамо", а "Металіст 1925" встретится с ФК "Чернігів".

В сезоне 2025/26 стадион также используется в качестве домашней арены для клубов "Шахтар" и "Рух" в матчах чемпионата Украины.

