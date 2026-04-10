"Шахтер" уверенно обыграл АЗ в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" уверенно обыграл голландский "АЗ Алкмар" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, матч состоялся в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана и завершился со счетом 3:0.

В первом тайме команды действовали осторожно и почти не создавали опасных моментов. За 45 минут был зафиксирован лишь один удар в створ ворот, тогда как соперник чаще угрожал после стандартных положений. На 24-й минуте "горняки" потеряли Изаки Сильву из-за травмы головы, и его заменил Бондаренко.

Перелом во втором тайме

После перерыва украинская команда активизировалась в атаке. На 49-й минуте Педриньо пробил со штрафного в перекладину. Впоследствии вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризник отразил опасный удар, а голкипер соперника спас свою команду после попытки Кауа Элиаса.

Счет был открыт на 72-й минуте. Педриньо удачно сыграл на подборе и отправил мяч в сетку рикошетом от штанги.

Дубль Алиссона и уверенная победа

На 81-й минуте Алиссон удвоил преимущество, точно пробив после отскока в штрафной площади. Уже через две минуты он оформил дубль после передачи Эгиналду, установив окончательный счет - 3:0.

В концовке матча "АЗ Алкмар" пытался сократить отставание, однако реализовать свои моменты не смог.

Ответный матч состоится 16 апреля в Нидерландах. В случае выхода в полуфинал "Шахтер" сыграет с победителем пары "Кристал Пэлас" - "Фиорентина".

